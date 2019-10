Eerste verlies voor Leekster Eagles

LEEK – Vrijdag 25 oktober speelde Leekster Eagles thuis tegen Texel 94. De eerste helft stond geheel in teken van Texel. Wat Leekster Eagles ook inzette, ze kwamen niet langs de keeper van Texel die deze avond in topvorm was. Met een 0-3 achterstand mochten de spelers in de rust de kleedkamer even opzoeken.

In de tweede helft lukte het ondanks alle inzet van de Leekster Eagles in de eerste twaalf minuten nog steeds niet om door te breken naar de achterste linies en de bal in het net van Texel te krijgen. Trainer Martijn Alssema moest het roer in het veld omgooien en besloot om Roy de Vries als vliegende keep in te zetten om zo nog meer druk op het Texels doel te krijgen. Karim Layeb wist te profiteren van deze verandering in speeltechniek en de stand kwam op 1-3 te staan. Kort daarna wist Texel weer te scoren en het werd 1-4. De Eagles kwamen weer in de aanval en de druk werd hoger voor Texel. Helaas wist Texel de bal te onderscheppen en doelman Erwin Mensink wist de bal buten het strafschopgebied niet juist te pareren waardoor die in het lege doel van de Eagles belande. Met een achterstand van 1-5 werden de laatste 6 minuten ingezet. Aanval op aanval werd er richting het doel van Texel gespeeld. Met nog ruim 5 minuten speeltijd kreeg jong talent Stan van der Wal de bal bij het doel en wist koelbloedig de keeper van Texel te verrassen. Met nog 2 minuten speeltijd kon Karim Layeb na een verhitte strijd voor het doel van Texel de bal in het net krijgen en de stand was 3-5. Ondertussen was de spanning op de tribune om te snijden. Er waren zoveel mogelijkheden en kansen, de druk op het doel van Texel was enorm. In de laatste minuut was het wederom Stan van der Wal die wist te scoren en de stand was 4-5. Het publiek stond op de banken, zou het dan toch nog gebeuren, de seconden tikten weg, de druk was enorm en toen… werd Texel verlost door de zoemer, de wedstrijd was gespeeld en Texel mocht de 3 punten in de tas stoppen.

Ondanks het verlies blijft Leekster Eagles op de eerste plaats staan met op de voet gevolgd door Excelsior’31 en LTC met een gelijk aantal punten. Texel’94 is gestegen naar de vierde plaats met 1 punt minder.

Volgende wedstrijd op Vrijdag 1 november zvv Urk – Leekster Eagles. Aanvang 21.10 uur, Sporthal de Schelp in Urk. (Foto: Antje van der Wal)