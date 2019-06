Eerste Walking Voetbalfestival in Leek

LEEK – Het eerste Walking Voetbalfestival is afgelopen donderdag met deelname van 8 teams uit de provincie Groningen een succes geweest. Een greep uit de deelnemende teams zijn FC Groningen Old Stars, Siddeburen, Winsum, Suri Old Stars, Kardinge en Amicitia/Blauw Geel/ON. De organiserende club VEV’67 heeft twee teams afgevaardigd. De sportieve strijd is veelal gelijkopgaand.

De dag wordt begonnen met een heuse warming up, waarbij de verschillende spiergroepen door weloverwogen oefeningen op temperatuur worden gebracht . Dit is zeker nodig bij het beoefenen van sport op deze leeftijd om blessures te voorkomen. Bij VEV is dit elke woensdag aan de orde. De deelnemers zijn fit en hebben tot op heden nog geen spierblessure opgelopen. Daar draagt de goede warming up zeker aan mee.

Voor de pauze worden er drie ronden afgewerkt, waarna een lunch volgt. Na de lunch worden er nog twee ronden gespeeld en aansluitend volgt er nog een wedstrijd, zodat elk team tegen elkaar heeft gespeeld. De uitslag doet niet ter zake.

Walking Voetbal is op dit moment erg populair. Het is een prachtige manier voor ouderen boven de 60 jaar het lichaam op een verantwoorde wijze in beweging te krijgen en te houden. Sinds januari 2018 is er bij VEV’67 in Leek de mogelijkheid Walking Voetbal te beoefenen. Jaap Pranger, Wim Brander en Johan Wardenier zijn de initiatiefnemers van dit wekelijks terugkerende evenement. Dat het een succes genoemd mag worden, is te zien aan het feit dat er op dit moment 32 deelnemers aangemeld zijn. Gemiddeld genomen zijn er elke woensdagochtend 24 tot 26 actieve oud voetballers en niet-voetballers. Daarmee wordt aangegeven dat het voor iedereen toegankelijk is. Het is niet alleen om in beweging te zijn. Het sociale aspect is zeker een van de redenen dat Walking Voetbal aan een grote behoefte voldoet. Liefhebbers van het voetbal en graag nog eens willen voetballen op een ongedwongen, verantwoorde wijze kunnen eens een inkijkje nemen bij VEV in Leek. Bij Walking Voetbal is het niet toegestaan om hard te lopen. Er mag geen lichamelijk contact zijn. Slidingen mogen ook niet. Alles is erop gericht om de kans op blessures te voorkomen. Kom gerust eens langs op woensdagmorgen. Deze maand juni wordt er nog wekelijks getraind.