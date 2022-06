Eerste week juni is voor de jonge mantelzorgers: cadeaubon als beloning

NOORDENVELD – Het is voor het eerst mogelijk om als jonge mantelzorger een waardering voor zichzelf aan te vragen. Wethouder Kirsten Ipema hield hiervoor onlangs een stevig pleidooi. ‘Tot op heden kon dit alleen voor 18 jaar en ouder, maar middels een samenwerking tussen gemeente en Welzijn in Noordenveld is het nu ook mogelijk om een waardering aan te vragen door kinderen en jongeren in de vorm van een cadeaubon. Een waardering specifiek voor jonge mantelzorgers is zeker op zijn plaats. We hebben gekozen voor een cadeaubon, zodat iedereen iets leuks voor zichzelf kan aanschaffen,’ aldus Kirsten Ipema.

In de eerste week van juni worden er landelijk veel activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Ook in de gemeente Noordenveld is dat het geval. De activiteiten zijn vooral bedoeld om jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten en daarmee een blijk van waardering te geven. De activiteiten in Noordenveld worden georganiseerd door Welzijn in Noordenveld. Deelname aan alle activiteiten is gratis. Wel is er een opgave nodig en dat kan bij het service@stwin.nl of 050 3176500. De mantelzorgwaardering kan door de jonge mantelzorgers zelf worden aangevraagd of door andere betrokkenen. Indien mogelijk graag voor 8 juni.

Denise de Vette is als WiN medewerker verbonden aan de activiteiten voor jonge mantelzorgers. ‘Veel kinderen en jongeren zien zichzelf niet als mantelzorger, ook al ondervinden ze wel de gevolgen van de zorgsituatie op jonge leeftijd. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal, daarentegen kan het ook zwaar zijn als je te maken hebt met iemand in je directe omgeving die een handicap heeft, chronisch ziek is of psychisch kwetsbaar is. Activiteiten vinden dan ook plaats om mensen hiervan bewust te maken. In Noordenveld richten we ons op alle jeugdige leeftijden tot en met 23 jaar.

Op woensdag 1 juni kunnen jonge mantelzorgers samen aan tafel. Dit ‘Samen eten’ is van 17.00 tot 19.30 uur. Dit vindt plaats in de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De tweede activiteit is het spel Hunted. Ooit eens voor de politie en recherche willen ontsnappen? Het spel Hunted wordt gespeeld in Roden met jou als boef of politie. Het wordt gehouden in Onder de Linden aan de Brink in Roden van 15.00 tot 17.30 uur inclusief een drankje en hapje. De derde activiteit is een spectaculaire bingo op woensdag 8 juni. Een bingo die je nog nooit zo gespeeld hebt. Kan jij bingoën met een luisterend oor? Dit in de Scheepstraschool van 18.30 tot 20.00 uur. Houdt ook de Facebookpagina van WiN in de gaten en het Instagram account Jongerenwerk Noordenveld!

Op de foto van links naar rechts: Jos Sanders medewerker gemeente, wethouder Kirsten Ipema, Denise de Vette ondersteuner jonge mantelzorgers en Hennie de Jong mantelzorg ondersteuner bij WiN.