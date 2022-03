Eerste zonnepaneel voor De Rank

RODEN – Wethouders zijn van alle markten thuis. Donderdag legde Jeroen Westendorp het allereerste zonnepaneel op het dak van De Rank in Roden. Het is de eerste van de vijftig zonnepanelen die op het dak geplaatst worden. De school tegenover de Appie krijgt weliswaar een nieuw schoolgebouw, maar als het zover is verhuizen de panelen gewoon mee. Het bestuur van basisscholenvereniging NoorderBasis wil haar gebouwen, waar ook De Rank onder valt, graag verduurzamen. Directeur Jolande Verbree is maar wat blij dat haar school ook meegenomen is in het duurzaamheidstraject.