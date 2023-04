Eigen editie Ganzenbord voor Koningsdag Roden

‘Echt top dat Roden haar Koningsdag terug heeft’

RODEN – Vorig jaar werd er een voorzichtige eerste stap gezet, maar gelukkig is Koningsdag dit jaar in Roden weer zoals het hoort te zijn. Een zevental dames is opgestaan en heeft met veel inzet en enthousiasme een programma samengesteld waarbij de mix tussen kinderactiviteiten en volksfeest goed gevonden is. In De Krant heeft de Oranje Stichting Roden een waardevolle partner voor al haar uitingen gevonden. En uit deze samenwerking is een heel leuk extraatje gerold: een eigen editie Ganzenbord!

Het grote aftellen is inmiddels begonnen en het lijkt erop dat het bestuur deze laatste weken redelijk ontspannen ingaat. Er staat heel wat op stapel voor dinsdag 27 april in Roden. Natuurlijk kunnen de kleedjes weer uitgerold worden. Vanaf 10 uur kan er gekocht, gesneupt, gehandeld en gespot worden op de rommelmarkt voor kinderen. Burgemeester Klaas Smid zal de dag openen. Naast de rommelmarkt zijn er onder andere optredens te zien in de muziekkoepel en kan er wat lekkers worden gehaald bij de foodtrucks. Een groot aantal winkels zorgt ook voor een leuke kraam voor de deur. Het Heereborchplein wordt omgetoverd tot multiculti-plein. Vanaf 13 uur gaat het doe-plein op de tijdelijke locatie van de weekmarkt van start. Onder andere de tennisvereniging, voetbalclub ONR en de brandweer zorgen voor leuke activiteiten.

Uiteraard ontbreken de oud-Hollandse spelletjes ook niet. Van 10 tot 15 uur kunnen kinderen met een stempelkaart langs de spelletjes op de Albertsbaan. Deze stempelkaarten worden onder andere op de basisscholen uitgedeeld en zijn te verkrijgen op de dag zelf. Hier ligt een grote versie van het oud-Hollandse spel ganzenbord. Iedereen kan hier meedoen aan levend Ganzenbord. Let wel: dit is geen gewone editie van dit spel, maar de speciale Koningsdag Roden editie die Uitgeverij Media Totaal Noord, uitgever van De Krant, ontwikkelde voor de Oranjestichting. ‘We zijn maar wat blij dat Roden haar Koningsdag terug heeft’, aldus eigenaren Wildo en Maria Wijnands. ‘Zelf zat ik toen ik jong was elk jaar op de rommelmarkt, ik ben blij dat onze dochters dit ook kunnen meemaken. Wij gaan in elk geval de zolder leeghalen!’, vertelt Maria lachend. ‘Wij vinden het heel belangrijk als krant om middenin de samenleving te staan. Het is fantastisch dat er weer mensen opgestaan zijn om Koningsdag weer leven in te blazen. En zulke initiatieven steunen we graag.’ In Media Totaal Noord vond de Oranje Stichting een goede partner niet alleen om via De Krant kenbaar te maken wat de plannen voor 27 april zijn, maar ook om de uitingen in het dorp op de dag zelf te regelen.

Naast dit alles hebben de uitgevers van de Krant dus ook nog een eigen editie van het oud-Hollandse spel Ganzenbord ontwikkelt voor de Oranje Stichting Roden. ‘We hadden direct zin om ook nog met iets ludieks aan te haken bij alle plannen van dit nieuwe bestuur’, aldus Wildo. Deze eigen editie Ganzenbord lijkt op de bekende versie, maar is volledig toegespitst op Roden. De spelers zijn bezorgers van de Krant die eerst hun krantenwijk moeten afmaken voor ze aan de activiteiten van Koningsdag kunnen meedoen. Wie het spel speelt, loopt dus een krantenwijk in Roden en komt onderweg onder andere langs de kinderboerderij en Ot & Sien. Wie het eerst op de Albertsbaan is – ook wel vakje 63 – is de winnaar van het spel. Het leuke is: dit spel is niet alleen als levend Ganzenbord op de Albertsbaan te spelen op 27 april, maar kan ook worden aangeschaft voor thuis. Het spel is te verkrijgen bij de stand van de Oranje Stichting en kost 10 euro. Van elke verkocht spel gaat 2 euro naar de Oranje Stichting Roden. ‘Omdat wij hopen dat Koningsdag nog heel wat jaren weer een groot feest mag zijn in het dorp’, aldus Wildo en Maria. ‘Met de aanschaf van dit spel kan iedereen daar een beetje aan bijdragen.’ Samen met Charlotte Bakker, Laura Maat en Denise Zwep hebben ze alvast een rondje levend Ganzenbord uitgeprobeerd.

Vrijwilligers

Ondanks herhaaldelijke oproepen hebben er zich nog niet genoeg vrijwilligers gemeld om te helpen Koningsdag tot één groot feest te maken. ‘We zoeken nog dringend wat vrijwilligers erbij’, aldus Charlotte. ‘Gelukkig hebben we in ons netwerk allemaal wel wat handjes kunnen werven, maar we kunnen echt nog wel wat meer helpende handen gebruiken. Je hoeft niet bang te zijn dat je je hele dag kwijt bent, we hebben de dag in blokken opgedeeld. Dus met drie uurtjes van je tijd kan je al ervoor zorgen dat we Koningsdag weer tot een succes kunnen maken!’ Aanmelden kan op de website koningsdagroden.nl. Hier is overigens ook een leuke kleurplaat voor de kleurplaatwedstrijd te vinden!