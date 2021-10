RODEN – Het leek wel Tuschinski in Roden afgelopen woensdagavond. Eén en al glitter & glamour op de Roder Brink. Leerlingen van de jeugdtheaterschool van de Winsinghhof schreden als ware filmsterren over de uitgerolde rode loper voor het theater. De jongens en meiden hadden tijdens de coronaperiode hard gewerkt aan hun eigen film die woensdagavond om acht uur in première ging. Lachende gezichten en stralende trotse ouders in het kleinste en gezelligste theater van Drenthe.