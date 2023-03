Eigenhuis Keukens levert CO2 neutraal

GRONINGEN- Sinds februari dit jaar is de stad een specialist in keukens rijker. Eigenhuis Keukens Groningen is een familiebedrijf dat veel aandacht besteedt aan kwalitatieve, duurzame keukens. De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe showroom. Keukens in verschillende prijsklassen zijn hier te bezichtigen. De showroom aan de Grondzijl 9 neemt je mee langs 50 verschillende keukens. Van landelijk klassiek tot pure luxe.

Bedrijfsleider Gert Hunink is van mening dat het concept uniek is. ‘Wij werken met vaste prijzen. Hierbinnen valt de keuken, maar ook meerdere gesprekken met de koper. Vaak is één gesprek niet genoeg. We willen de klant de ultieme droomkeuken leveren en nemen hiervoor de tijd.’ Het familiebedrijf heeft over het land meerdere vestigingen, maar in Groningen ontbrak er een. ‘Vaak werden klanten naar ons doorverwezen. De afstand van Groningen naar bijvoorbeeld Zwolle is dan niet wenselijk. Ons bedrijf wil dichter bij de klanten komen.’ Van leveranciers wordt verwacht dat zij CO2 neutraal producten aanleveren en de aangeboden keukens zijn 3D te bekijken bij de klant thuis. Op dit moment zijn matte kleurtinten erg populair, net als greep loze keukens en eilanden. Meer informatie op www.eigenhuiskeukens.nl.