Eind goed al goed: eindelijk de juiste rolstoel dankzij Zorgplaza

RODEN – Het verhaal van Louise Arends heeft uitgebreid in De Krant gestaan. De Rodense was een tijd lang aan huis gekluisterd, omdat het HMC uit Burgum (met wie de gemeente Noordenveld een contract heeft) niet in staat bleek een juiste elektrische rolstoel te leveren. Wat volgde was een vervelende periode waarin Louise veel met de gemeente en het HMC in conclaaf was. Ondertussen was Louise niet mobiel. Sinds kort heeft de gemeente Noordenveld de hulp ingeschakeld van Zorgplaza uit Roden. En wat bleek? Het lukte hen wél om binnen no-time een geschikte elektrische rolstoel te vinden. Louise laat weten ontzettend blij te zijn met de hulp van Zorgplaza. ‘Waar het HMC in zes maanden tijd niet in slaagt, lukt het Zorgplaza om binnen veertien dagen alles te regelen’, zegt zij. ‘Nu kan ik eindelijk weer zelfstandig door het leven gaan.’