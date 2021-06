Eindelijk huwelijksfeest voor Savanne en Wiebe

RODEN – Van uitstel komt niet altijd afstel. Op 20 februari 2020 trouwden Savanne Meeuwes en Wiebe Lindeboom voor de burgerlijke stand. Het was de bedoeling dat het kerkelijk huwelijk en feest plaats zouden vinden op 15 mei 2020, maar door de coronapandemie ging dat niet door. Ook in september was feesten nog niet in de orde, maar nu konden Savanne en Wiebe niet langer wachten. Met een beperkt aantal van dertig mensen vierden zij afgelopen vrijdag alsnog de grote dag. Mede dankzij het prachtige weer werd het een bijzonder mooie dag met naaste familie en vrienden.