Eindelijk, Liekes hartenwens komt uit!

RODEN – Het heeft even op zich laten wachten, de prijs van Lieke Beukema uit Tolbert, maar donderdag kwam haar wens alsnog uit. Lieke deed mee aan de Hartenwensactie van de Krant en won. Nog maar vijf jaar is ze, maar weet precies wat ze wil. Lieke is dol op lezen. En dus, u raadt het, zou ze het allerliefst boeken krijgen. Donderdagochtend kwam ze samen met haar moeder naar Boekhandel Daan Nijman om een stapel boeken uit te zoeken.

Door de alsmaar voortdurende lockdown kwam het er steeds niet van om de hartenwens van Lieke uit te laten komen. Gelukkig kwam daar donderdag verandering in. Al vanaf dat ze een baby was, is ze geïnteresseerd in letters, vertelt moeder Hendrina. ‘Dan lag ze op haar buik en wees in een boekje een schaap aan die ze ‘aap’ noemde. Al vrij vlot kon ze lezen.’ Ondertussen maakt de kleine dame de verkoper duidelijk wat ze wil: Het Dierenbos, een boekje waar je met een lampje dieren in het bos kunt zoeken. En K3-boekjes, daar heeft ze er al twee van. Die vindt ze zo leuk, dat er nog zeker wel een paar bij mogen. Ook een boek over dinosaurussen lijkt haar interessant. En een boek over dansen mag niet ontbreken. Liekes leven bestaat uit lezen en dansen, weet moeders. Ze gaat niet slapen voordat er twee verhaaltjes zijn voorgelezen. Omdat ze voor 125 euro uit mag zoeken is ze nog wel even zoet bij de boekhandel aan de Heerestraat. Haar wens voor het goede doel was overigens ook een leuke: nieuwe fietsjes voor haar school. De fietsjes en het buiten speelgoed worden op Het Sterrenpad in Nuis intensief gebruikt, weet Hendrina te vertellen. Zelf staat ze voor de klas op de Jenaplanschool. ‘Buitenspelen is een belangrijk onderdeel binnen de schoolvisie. Er wordt veel gebruik gemaakt van de fietsjes. Ze zijn onderhand wel aan vervanging toe.’ Met een grote stapel boeken ging Lieke naar huis. Vast en zeker dat zij haar moeder twee verhaaltjes voor gaat lezen voor ze slapen gaat.