Eindelijk, we mogen weer!

NOORDENVELD – De scholen zijn weer open! Tot grote opluchting van kinderen én ouders openden de scholen maandagochtend hun deuren. Door corona gingen de scholen voor de kerstvakantie een week eerder dicht dan de bedoeling was. De protocollen zijn wel verscherpt. Zo mag er niemand van buitenaf de school in en ligt er een dringend advies voor kinderen in de groepen 6,7 en 8 om een mondneusmasker te dragen. Maar dat mag de pret niet drukken, het weerzien van klasgenootjes en de juffen en meesters maakte alles goed. Nu maar hopen dat gewoon naar school gaan weer de norm wordt.