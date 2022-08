Eindelijk weer een Liefair vol kramen en gezelligheid

LIEVEREN – De Liefair stond jarenlang vast in de agenda van velen. Na twee jaar pauze kon het dorp Lieveren afgelopen zondag eindelijk weer de vele bezoekers ontvangen. Want ook nu weer kwamen velen op de populaire fair af. Maar liefst 120 kramen waren in het dorp opgebouwd. Een keur aan artikelen van tuin- en decoratie tot sieraden en etenswaren waren te koop. Dit jaar voegde de organisatie een tweede Foodplein toe en was er een muziekpodium. Meer vertier was een doel en dat is goed gelukt. Zo waren er oude ambachten, activiteiten van scouting en liep er een folkzanger rond over de markt. Verder blijft de Liefair vooral ook een plek van weerzien, gezelligheid en samenzijn. Het anders zo rustige dorpje bruist echt deze dag van het jaar.