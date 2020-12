Eindelijk weer gruduaties bij Chi-Do

RODEN – Het heeft even geduurd, maar bij judovereniging Chi-Do vonden onlangs eindelijk weer graduaties plaats. De graduaties konden per livestream worden gevolgd. De judoka’s verrasten trainers met fraaie worpen en houdgrepen. William Buursema en Mirthe Lentinga verdienden de wit-gele slip, de wit-oranje slip was voor Boaz Hut, Thieme Hut, Elvira Moedt, Lisa Spriensma en Fedde Schoo. De wit-blauwe slip is voor Demi Gjaltema, Noor van Limmeren en Mathijs Moens. De wit-bruine slip is voor Jort Witteman en Matthijs Poiesz. Verder was er de gele band voor Nicole Schuiling, Born Elzinga, Collin Holman, Bart de Vries, Ruben van der Spoel en Wesley van Sinderen. Tim Bijvank ging voor de oranje band, terwijl Hilde Topper, Milan Kiemeney, Tim Doedens en Melle Niermeijer voor de oranje-bruine slip gingen. De groene band is voor Swen van der Ti, de blauwe band voor Jesse Bakema en Anna van der Laan en de bruine band voor Rick van der Laan.