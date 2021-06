Eindelijk weer lucht, de mondkapjes mogen af, de belangrijkste versoepelingen:

REGIO – Eindelijk worden de meeste coronamaatregelen afgeschaft. Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht voor het grootste deel, ook het advies om thuis te werken vervalt en de discotheken mogen hun deuren weer openen. Vanaf volgende week zaterdag zijn in Nederland “alle deuren open”, zei demissionair premier Rutte tijdens de persconferentie van vrijdagavond. Maar de anderhalve meter blijft de norm. Bij evenementen en nachtclubs geldt de maatregel niet.

Mondkapjes

Op de meeste plekken hoeven vanaf 26 juni geen mondkapjes meer gedragen te worden. Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, hoeven tijdens het werk ook geen mondkapje te dragen. Ook boodschappen doen in de super kan zonder mondkapje. Uitzondering op de regel is het openbaar vervoer. Dat geldt ook op plekken waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden, onder andere in vliegtuigen en luchthavens. Op middelbare scholen moeten leerlingen tot aan de zomervakantie mondmaskers dragen.

Visite en bijeenkomsten

De beperkingen over het ontvangen van bezoek worden opgeheven. Gezellig met een mannetje of dertig je verjaardag vieren kan vanaf 26 juni gewoon weer. Ook met een groep naar het park of strand mag.

Clubs en discotheken

Cafés, kroegen en discotheken mogen open. Er hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden maar de clubs en discotheken zijn alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Datzelfde geldt ook voor evenementen en festivals in de buitenlucht. In een restaurant moeten de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar staan om de anderhalve meter te garanderen. Na 22:00 uur mag er weer alcohol verkocht worden en voetbal kijken in de kroeg behoort weer tot de mogelijkheden.

Voor doorstroomlocaties zoals musea, pretparken en kermissen geldt de regel: 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

Sporten

Amateurwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. Er mag ook weer publiek bij zijn mits in achtneming van anderhalve meter afstand.

Vakantie

Wie in juli en augustus op vakantie gaat naar het buitenland kan een gratis coronatest doen. De testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn en/of naar een land gaan waar een negatieve test vereist is om binnen te komen.