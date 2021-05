Eindelijk weer plezier maken in familiepark Nienoord

LEEK – Niet alleen de sporthallen, bibliotheken en muziekscholen mochten vorige week weer van start, ook familiepark Nienoord kon de deuren weer openen. De eerste drie dagen was het park alleen open voor abonnementhouders, die al snel langskwamen om weer naar hartenlust te spelen en te genieten van een ritje in de attracties. De bezoekers waren blij dat ze eindelijk weer naar het park mochten. Wipwappen, springen of een ritje op de motor, het was allemaal even leuk.

Sinds afgelopen zaterdag is familiepark Nienoord weer toegankelijk voor alle bezoekers, hoewel reserveren voorlopig nog wel verplicht blijft.