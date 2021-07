NUIS – Eens in de twee jaar organiseert Landbouw- en Streekmuseum ’t Rieuw in Nuis een oldtimer trekkertocht. Nadat de tocht vorig jaar vanwege welbekende redenen niet door kon gaan, konden de oldtimers dit jaar eindelijk weer op pad. Bij prachtige weersomstandigheden toerden de deelnemers in alle rust door de voormalige gemeente Marum. Onderweg genoten zij van een heerlijke lunch met broodjes, koffie of thee en een gehaktbal.