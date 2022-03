Eindelijk weer turnwedstrijden in sportcentrum de Hullen

RODEN – Afgelopen zaterdag werd er, na een lange periode zonder competitie door

Corona, eindelijk weer eens geturnd om de medailles in Sportcentrum de Hullen. Deze recreatieve wedstrijden werden georganiseerd door gymnastiekvereniging Statera uit Roden. Er deden zo’n 130 turners en turnsters mee tussen de 6 en 14 jaar van verschillende verenigingen uit de regio. Voor de meesten was dat best even spannend omdat het de eerste wedstrijd was of in ieder geval de eerste wedstrijd na 2 jaar zonder competitie. Al met al werden er mooie oefeningen geturnd en verscheen er een grote lach op het gezicht van de sporters na een enorm applaus van het publiek tijdens

de prijsuitreiking. Op zaterdag 2 april staat de volgende wedstrijd op de planning, wederom in Sportcentrum de Hullen in Roden. We hopen de meiden en jongens van Statera dan weer op het erepodium te zien stralen net als Milou Groenewold op de foto die de zilveren plak wist te bemachtigen in de categorie meisjes turnen 8/9 jaar.