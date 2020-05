Eindelijk wordt er weer gevoetbald bij VV Roden!

RODEN – Dan heb je eindelijk de felbegeerde kunstgrasmat er liggen, mag er niet gevoetbald worden. Om gek van te worden, al hield men bij VV Roden voornamelijk het hoofd koel. Nee, de officiële opening met bondscoach Ronald Koeman ging helaas niet door, maar er wordt weer gevoetbald aan de Norgerweg. En dat is het allerbelangrijkst!

Voorzitter Hans de Vries is dan ook blij dat er eindelijk weer gevoetbald wordt. ‘De afgelopen week is positief verlopen’, doelt hij op de eerste trainingsweek sinds de coronacrisis. ‘Dat is vooral te danken aan de jeugdcommissie van onze vereniging. Zowel de ouders als de kinderen waren blij met de manier waarop het geregeld was. Dat is goed om te horen.’

Niet alleen de jeugd mag voetballen, ook de senioren gaan deze week weer los. Te beginnen op de vrijdagavond met het dameselftal. Op zaterdag is er ruimte voor het zaterdagteam en de eerste selectie traint op zondag. De opening van het kunstgrasveld gaat weliswaar niet door, wat in het vat zit verzuurt niet. ‘Zodra het weer mag, gaan we iets leuks plannen bij wijze van opening’, aldus De Vries. ‘Absoluut. En het zou mooi zijn als we dan Ronald Koeman weer richting het noorden weten te krijgen.’

Ook de vrijwilligersavond die geen doorgang kon vinden vanwege het virus, wordt op een later moment ingehaald. ‘Alles wat wij dit jaar niet konden organiseren, doen we op een later tijdstip. De vraag is even wanneer, want dit virus kan natuurlijk nog wel even duren. Ik ga er al niet vanuit dat wij dit jaar nog evenementen mogen organiseren.’

Met het oog op de eerste selectie van VV Roden, is er maar één uitgaande transfer. ‘Klaas Kleiker gaat naar Harkemase Boys, terwijl Frank Schilstra (keeper) en Luuk Jans ervoor in de plaats komen. Daarnaast is er aanwas vanuit de JO19-teams. Voor de rest zijn er volgens mij geen wijzigingen in het eerste elftal.’

Ondertussen is VV Roden bezig een Onder-23 team op te richten. ‘De bedoeling is dat jeugd die vanaf de JO19 komt en nog niet klaar is voor de selectie, zich eerst in dat beloftenelftal verder kan ontwikkelen’, zegt Hans. ‘Zij gaan op zaterdag voetballen, tegen het einde van de middag. De spelers van het beloftenelftal kunnen zondags ook meespelen met de senioren.’ De vraag is nog wel of er genoeg vergelijkbare teams in de regio kunnen worden gevonden. ‘We willen niet met de Onder-23 het hele land door. Daarvoor is het zaak dat er in de het noorden genoeg Onder-23 teams zijn. Zo is onder andere Be Quick bezig met een dergelijk team.’

Sowieso verwacht De Vries een stijging in het aantal leden. De 90-jarige vereniging mag zich al jaren gelukkig prijzen met een groeiend ledenaantal en ook volgend jaar is dit de verwachting. ‘Daar heeft het kunstgrasveld zeker mee te maken’, zegt De Vries stellig. ‘Onze leden vinden het een prachtig veld. En we hebben als voordeel dat we het hele jaar door erop kunnen voetballen. Dat is voor iedereen heel prettig. Het is goed om te zien dat het veld nu dagelijks gebruikt wordt. Van vier uur ’s middags tot een uurtje of half negen: er is altijd wat te doen. Zo moet het ook zijn.’

VV Roden komt komend jaar wederom uit in de eerste klasse. Daarin treft het, net als vorig jaar, gemeentegenoot VV GOMOS. Freddie Strating volgt Harry Zwiers op als hoofdtrainer van de wit-zwarten. Kijk voor meer informatie over de voetbalclub op hun site (www.vvroden.nl) of op hun Facebookpagina. Contact: Tel: 050-5018963 | E-mail: info@vvroden.nl.

Wat: VV Roden heropent sportpark

Website: www.vvroden.nl

Voorzitter: Hans de Vries