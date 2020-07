Eindmusical wordt professionele film

RODEN – De groep 8 van GBS de Rank hield onlangs haar eindmusical. Deze vond plaats zonder muziek, maar werd wél opgenomen en tot professionele film verwerkt. De film werd naar de ouders van de leerlingen gestuurd, maar de leerlingen zelf hadden deze nog niet gezien. Afgelopen donderdag kregen zij de mogelijkheid hun eigen musical terug te zien. In Theater de Winsinghhof, notabene hét culturele podium van de gemeente Noordenveld. De Ongenode Gast nam een kijkje.

Om de één of andere reden heeft het parkeerterrein op de Brink een slechte invloed op de Ongenode Gast. Stond hij in december vorig jaar nog bijna kop-aan-kop met een keukenmonteur die ietwat op z’n teentjes was getrapt, afgelopen donderdag rijdt hij bijna een schilder aan. Ging niet lekker, zeg maar. Als de auto geparkeerd is (ook nog eens in de schaduw, met deze verzengende hitte geen overbodige luxe), stapt de Ongenode Gast de rode loper uit. ‘Kom snel binnen, de rest van je klas is er al!’, roept de immer hilarische Erik. Hij heeft zojuist de aankomst van groep 8 van De Rank meegemaakt. In zomerse kledij schreden ze als ware Hollywoodsterren over de rode loper, om vervolgens even hun hond onder het pompje te houden. U begrijpt: ook bij de kinderen wordt nauwkeurig omgesprongen met de RIVM-richtlijnen.

Terwijl zij binnen een plaatsje zoeken, ontmoeten we technicus Ruben. Hij staat op het punt om zich naar boven te begeven, om vanaf daar de voorstelling in goede banen te leiden. Natalie Straatman, directeur van Theater de Winsinghhof, heeft zich ondertussen opgeworpen als gastvrouw. ‘Dit is voorlopig het laatste wat we in het theater doen’, vertelt ze. ‘Tot 1 september sluiten we in ieder geval onze deuren.’ Ondertussen is juf Jantine druk bezig om alle ‘Groep 8’ers’ op hun plek te krijgen. Wanneer zij eenmaal een zetel hebben gevonden, begeeft het journaille zich naar buiten. ‘Als je de trap op gaat, kun je bij Ruben de voorstelling bekijken’, zegt Natalie.

Zo gezegd, zo gedaan, zou je zeggen. De trap naar het ‘hokje’ van de technicus is echter erg stijl. Met enige voorzichtigheid wordt dit steile monster bedwongen. De beloning is het beste plekje van de bioscoop. Terwijl de Ongenode Gast een plekje zoekt, ‘let op dat je niet voor de beamer gaat staan’, begint de musical op het grote scherm.

De musical blijkt bol te staan van de woordgrapjes. Zo heet het dierenpark, Jongevoets (in plaats van Ouwehands), heet de concurrent Boosdorp (in plaats van Blijdorp, ja ja) en is men verheugd over de komst van prinses Minima, géén familie overigens van Maxima.

Goed, de toon is gezet. Even later zien we vlogger Dylan op pad met Maartje, die op zoek is naar de Chinese panda. Die blijkt niet aanwezig. Even later zien we twee Rangers, die telkens hun slogan ‘Een echte Ranger kent geen danger’, herhalen. We zien iemand met een taakstraf en we maken kennis met directeur Jelle Jongevoet die drukdoende is om een speciale Argentijnse vogel (de oelewapper, wie kent ‘m niet?) naar het dierenpark te halen. Assistent Olga krijgt meermaals de wind van voren, terwijl de geestige Sara zich knap staande houdt. Zoals een goede musical betaamd, gaat er – in het verhaal tenminste – een hoop mis. Bij de spelers zelf gaat er opvallend weinig mis. Zij hebben een uitstekende musical weten neer te zetten. Ondanks het feit dat er niet ‘live’ opgetreden wordt, komt het verhaal uitstekend over.

In de foyer treft de Ongenode Gast nogmaals Natalie. ‘Een vader van één van de kinderen heeft een bedrijf die iets met video doet’, weet zij. ‘Hij heeft er een mooi geheel van gemaakt.’ Dat laatste is zeker het geval. Voor de theaterdirecteur breekt nu een rustige periode aan, maar ook een onzekere. Want: komt Youp van ’t Hek naar Roden? ‘Dat is de vraag. Momenteel is het afwachten.’

Met de musical van GBS de Rank heeft de Winsinghhof in ieder geval een waardige afsluiter van het seizoen. Na de zomer zien we wel weer. Tegen die tijd heeft de groep 8 van De Rank zich allang voorbereid op de middelbare school.

Wat: vertoning eindmusical GBS de Rank

Wanneer: donderdag 25 juni

Hoe laat: 10:15 uur