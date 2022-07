EK Vrouwen 2022 start op 6 juli

Het is bijna zover: de start van het EK 2022 voor vrouwen! De Oranje Leeuwinnen zijn er natuurlijk ook bij dit toernooi. Het EK wordt georganiseerd in Engeland, waar de Engelse dames op woensdag 6 juli tegen Oostenrijk het toernooi aftrappen.

Speeldata Oranje Leeuwinnen

De Nederlandse vrouwen spelen de eerste groepswedstrijd op zaterdag 9 juli om 21:00 uur tegen Zweden. Daarna volgt op woensdag 13 juli 21:00 uur een wedstrijd tegen Portugal en de poule wordt afgesloten tegen Zwitserland (zondag 17 juli om 18:00 uur). Voor het EK oefent Nederland nog een keer tegen Finland, deze zogenaamde uitzwaaiwedstrijd wordt op 2 juli gespeeld in Enschede.

Nederland is ingedeeld in Poule C. Mochten de Leeuwinnen eerste worden in de groep dan speelt het in de kwartfinale tegen de nummer 2 van Poule D (Frankrijk, Italië, België of IJsland). Voor Nederland staat prolongatie van de titel op het spel, het won namelijk in 2017 het laatste EK door in de finale met 4-2 af te rekenen met Denemarken.

Martens en Van de Donk weer terug

Zowel Lieke Martens als Daniëlle van de Donk waren door blessures een tijdje uit de roulatie. Inmiddels zijn de twee speelsters weer terug bij de selectie. Bondscoach Mark Parsons heeft vertrouwen gehouden in het tweetal want ze zitten, net zoals 21 andere speelsters, in de definitieve selectie voor het EK.