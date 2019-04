Elektrokar rijdt weer rondom landgoed Nienoord Leek

LEEK – Inmiddels rijdt de elektrokar weer van en naar het landgoed Nienoord in Leek. Deze elektrokar is beschikbaar gesteld door Stichting de Zijlen en zorgt voor het gratis vervoer van personen en goederen op het landgoed. Sinds 2012 is het landgoed autovrij en wordt de elektrokar ingezet. De vrijwillige chauffeurs van het openluchtvoertuig brengen bezoekers van het dorp naar Landgoed Nienoord, van het landgoed naar het zwembad of de camping en naar de kerk van Midwolde. De inzet van dit vervoermiddel draagt bij aan een vorm van duurzame mobiliteit.

De elektrokar rijdt vanaf 30 maart tot 1 oktober:iedere woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur, tijdens de schoolvakanties iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur.

Iedere zaterdag om 13.00 en 14.00 uur rijdt de elektrokar naar de kerk in Midwolde, voor bezoekers die de kerk willen bezichtigen. Rollators kunnen mee.