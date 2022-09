‘Elektronisch betalen maakt eigen munt overbodig’

Laatste Rodermarkt voor Ronermark

RODEN – Voor de allerlaatste keer kan er tijdens de Rodermarkt met de Ronermark betaald worden. Elektronische betaling rukt op en dat maakt de Ronermark overbodig, volgens oud-notaris en voorzitter van de Stichting Ronermark Herman Holland en secretaris Albertus Lieffering. De betaalmunt die in 2011 in het leven werd geroepen was uniek voor die tijd. Je kon er een biertje voor kopen, de taxi mee betalen en ook een spijkerbroek mee afrekenen. ‘We hebben zelfs de tv gehaald. Ze zijn bij ons wezen filmen in de kluis.’

Nog één keer zorgen Herman Holland en Albertus Lieffering ervoor dat feestgangers hun drankjes kunnen betalen met de Ronermark. Daarna valt het doek voor het Roner muntstuk dat elf jaar geleden geïntroduceerd werd op initiatief van Volksvermaken. Het muntje werd omarmd door de jaarbeurs en de horeca. Het unieke was dat de Ronermark bijna overal als betaalmiddel werd geaccepteerd. Nu er steeds vaker elektronisch betaald wordt, is de munt overbodig geworden, volgens Holland. ‘Omdat elektronisch betalen nog niet helemaal vlekkeloos verloopt, er zijn al verschillende testen gedaan, hebben we in overleg met de jaarbeurs en de horeca besloten de gezamenlijke munt nog één keer uit te brengen.’

Fraude, diefstal en een rechtszaak

De heren blikken graag nog even terug op de toch wel bewogen Ronermark-tijd. ‘Het heeft veel tijd gekost om uit te zoeken of het überhaupt kon: een eigen munt waarmee je ook in winkels kunt betalen. Er zit een heel systeem achter. Je moet ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Wat bij de één gekocht wordt, wordt bij de ander weer uitgegeven.’ Holland & Van der Woude notarissen en adviseurs werkte het hele systeem uit en verdeelde de munten onder de ondernemers. ‘Je kon de munt verzilveren bij winkels die aangesloten waren bij de Zakenkring, de kermis en de kroeg. Ook de taxi kon je ermee betalen. Uniek destijds. Dat heeft ons heel wat publiciteit opgeleverd.’ Dan lachend: ‘we hebben ook behoorlijk wat meegemaakt. Door schade en schande zijn we wijs geworden. ‘Fraude, diefstal en een rechtszaak. Zo werden we ’s nachts gebeld door de jaarbeurs. Een medewerker die de munten uit de automaat haalde om ze te wassen ontdekte dat de verf losliet. Ook het reliëf ontbrak. Toen brak er wel enige paniek uit. Zo’n 10.000 munten bleken vals. Nagemaakt. Dat heeft een slordige 20.000 euro gekost. Daarna zijn we overgegaan op ieder jaar een andere munt. Ook hebben te maken gehad met diefstal. Ingehuurd barpersoneel dat munten achterover drukte en ze aanbood aan bij het Wapen van Drenthe.’

Het rijtje tegenslagen is nog langer. Lieffering noemt de brand bij Klaas Pruim in het eerste jaar van de Ronermark. In oktober 2011 brandde de discotheek volledig af. ‘Daar lagen alle munten opgeslagen.’ En als Holland er nog één moet opnoemen: de eeuwige tweestrijd tussen de jaarbeurs en de horeca. ‘De horeca besloot 1,50 euro voor een biertje te vragen. Dan zou de jaarbeurs snel failliet gaan, was de gedachte erachter. Op dat moment is de jaarbeurs eruit gestapt.’ Holland kan er nog om lachen. Albert Ananias, voor velen bekend als Flap, had ter hoogte van Makelaardij Brink een groot scherm opgehangen met een kaart van het Roder centrum. ‘Keer om, hier eindigt de Rodermarkt’ stond erop. Hilarisch natuurlijk.’ De anekdotes volgen elkaar in rap tempo op. Zo liep de Ronermark ook al eens uit op een rechtszaak. ‘Er was een ondernemer die meer munten claimde dan waar hij recht op had. Dat liep zo hoog op dat de rechter eraan te pas moest komen. Hij verloor de zaak.’

Dit jaar dus nog één keer de Ronermark. De munten zijn van 23 tot en met 28 september bij de volgende horecazaken: Wapen van Drenthe, Pompstee, Onder de Linden, Mo’s Café en de horeca op de jaarbeurs. Teveel gekochte munten kunnen niet later dan 28 september worden ingewisseld voor geld. De organisatie heeft dit jaar gekozen voor huurmunten. Die moeten zo snel mogelijk weer terug.

De heren zijn zeker van plan om een biertje te pakken op het feest der feesten. Dat er voor een glas pils 3 euro neergeteld moet worden mag de pret niet drukken. Holland kan er prima mee leven. Wel vindt hij de entreeprijs voor bands en artiesten een verkeerde trant. Je moet niet inzetten op ‘het meeste volk’, meent hij. ‘Rodermarkt is een feest voor Roners, daar moet iedereen van kunnen genieten.’