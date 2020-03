Elf dagen paardenplezier in Tolbert

TOLBERT – Vanaf volgende week donderdag staat de HJC Manege in Tolbert weer in het teken van Indoor Tolbert. Dit elfdaagse evenement heeft door de jaren heen een flinke naam opgebouwd in de paardenwereld. Helen de Koning neemt de lezer van De Krant alvast mee naar de eerste helft van elf dagen paardensport.

Te beginnen met het dressuur. ‘Op donderdagochtend 12 maart beginnen we met drie dagen dressuur’, zegt Helen. ‘Met zo’n 250 starts, staat er een breed deelnemersveld. Van ZZ zwaar tot ZZ licht, alles komt voorbij. Op vrijdag gaan we verder met de Z- en M-rubrieken. ’s Avonds is er kür. Dat is in de regel voor veel mensen erg interessant om te bekijken. Ook de mensen die niet per se iets met paardensport hebben, vinden de kür vaak interessant. Het is gewoon heel leuk om te kijken. Bij de kür geldt bij ons vrije inschrijving. Alles zit inmiddels al vol en dat is een goed teken.’

Sowieso heeft Indoor Tolbert aan populariteit geen gebrek. ‘Onze dressuurrubrieken zaten binnen anderhalve dag al vol. Men wil graag meedoen op zo’n groot evenement als hier in Tolbert’, weet Helen. Een groot voordeel, vindt Helen, is de nieuwe grote hal die is gebouwd in Tolbert. ‘Zo’n nieuwe hal, dat trekt. We kleden de hal mooi aan en zetten in op gezelligheid. Lekker eten en drinken, een VIP-tribune en een hoop gezelligheid: dat willen we laten zien tijdens Indoor Tolbert.’

Op zaterdag gaat men verder met het springen. ‘Dat begint met de veteranen, een categorie die ieder jaar terugkeert op Indoor Tolbert. We zien altijd veel Duitse rijders die meedoen, dat brengt veel gezelligheid. Ook over de grens heeft Indoor Tolbert een goede naam. Dat is mooi om te zien.’

De zaterdagavond staat volgens Helen altijd garant voor gezelligheid. ‘Dat is altijd een hele leuke avond. Op zondag is het springen voor de pony’s. Momenteel kunnen we al rekenen op 140 combinaties. Dat is een mooi aantal, zeker als je je beseft dat de inschrijving nog openstaat. De ponysport heeft het lastig, maar blijkbaar trekt Tolbert nog steeds heel erg. Dat is mooi om te zien.’

Omdat Indoor Tolbert een evenement voor jong en oud wil zijn, zullen er ook weer kidsrubrieken te bewonderen zijn. Verder mogen bezoekers zich weer verheugen op bekende namen als Mark Peter Spahn en Margot Arkema. Kortom: genoeg reden om een kijkje te komen nemen bij de HJC Manege in Tolbert. ‘En telkens is de entree gratis’, benadrukt Helen.

Programma

Donderdag 12 maart

Vanaf 08:30 ZZ Zwaar LT – Inter 1 ZT- Grand Prix LT – Prix St. George ZT – Inter 2 ZZ-Licht

Vrijdag 13 maart

08:00 Z2 Z1 M2 M1 19:00 Kür op muziek Z2 pony’s Kür op muziek Z2 paarden Kür op muziek ZZL Kür op muziek Subtop

Zaterdag 14 maart

08:00 B L1 L2 19:00 Veteranenspringen,

2 manches Finale Veteranenspringen

Zondag 15 maart

09:00 B cat. ABC B cat. DE B cat. ABC, 2e parcours B cat. DE, 2e parcours L cat. ABC L cat. DE L cat. ABC, 2e parcours L cat. DE, 2e parcours M / Z cat. C M cat. DE Z / ZZ cat. DE M / Z / cat. C, 2e parcours M cat. DE, 2e parcours Z / ZZ cat. DE, 2e parcours Selectie Finales pony’s De finales klassen B t/M ZZ worden verreden op zondagmorgen 22 maart

Maandag 16 maart

16:00 BB, 80 cm BB, 2e parcours, 90 cm B, groep 1 B, groep 1, 2e parcours De finale klasse B wordt verreden op donderdagavond 19 maart

Foto: NH Photo Norine Habekothé

Wat: Indoor Tolbert

Wanneer: donderdag 12 maart tot en met zondag 22 maart

Info: www.indoortolbert.nl.