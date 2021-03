Eline Ubels wint regionale Voorleeswedstrijd in het Westerkwartier

LEEK/MARUM – Eline Ubels van de Van Panhuysschool uit Leek heeft de regionale voorronde in Leek/Marum van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Zij las voor uit het boek ‘De zee kwam door de brievenbus’ van Selma Noort, over de watersnoodramp in 1953. Dat deed zij voor de camera. Omdat het gebruikelijke optreden in het Rodenburg theater dit jaar niet door kon gaan stuurden alle deelnemende basisscholen dit keer een video van de voorlezende schoolkampioenen naar de bibliotheek.

De jury, bestaande uit Hissy Brouwer van de gemeente Westerkwartier, Laura Roffel van kindercentrum Babbel en Tineke Goossens van de bibliotheken Westerkwartier kozen unaniem voor Eline. De jury vond het fragment heel goed gekozen en werd door Eline helemaal meegenomen in het verhaal. Eline vertegenwoordigt binnenkort de regio in de halve finale, en wellicht wordt zij wel nationale voorleeskampioen 2021.