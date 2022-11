Elk jaar meer lampjes tijdens de lampiontocht door Peize

PEIZE – De lampionoptocht door Peize was weer een groot succes. Elk jaar lopen kinderen een paar dagen voor Sint Maarten met hun lampion door Peize, met dank aan Volksvermaken Peize. De stroom lichtjes die achter de fanfare aanliep, was weer een indrukwekkend gezicht. Muziekvereniging Noordenveld begeleidde de stroom kinderen bij hun 30 minuten durende wandeling door het dorp. Aan het eind wachtte natuurlijk iets lekkers. Gelukkig hield het hier niet op, want een paar dagen later mochten de kinderen voor het ‘echie’ bij de deuren langs. Dat de lampionoptocht een succes is, bewijst het elk jaar groeiende aantal deelnemertjes.