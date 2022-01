“Elk kind is anders en daarom moet je ze ongelijk onderwijs kunnen aanbieden.”

Na korte lockdown gaan scholen weer open

NORG – Lekte de informatie meestal al vóór de persconferentie uit, deze keer wist Richard Gerding niet welke kant het uit zou gaan. “Gelukkig mogen we maandag na de korte lockdown weer open; zo belangrijk voor de kinderen”, aldus Gerding, directeur van het Dr. Nassau College van de locaties Norg en Gieten.

Gerding vertelt dat zijn school in Norg het tijdens de vorige lockdown best aardig deed. “Dit komt door het soort onderwijs dat wij geven. Gepersonaliseerd onderwijs is gericht op meer eigenaarschap bij de leerlingen, waarbij zij zelf leren inzien dat leren belangrijk is. Ze in de stand komen van een leven lang leren met ons doelgerichte onderwijs.” Hij zag dat ze thuis goed mee konden komen omdat ze intrinsiek meer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Cognitief waren er geen tot weinig problemen maar in twee andere functies van onderwijs zag hij het bij z’n leerlingen afbrokkelen. “In de afgelopen twee jaar waren leerlingen zo weinig op school dat ze maar matig konden werken aan de mate van betrokkenheid en de persoonlijke ontwikkeling.” Waren ze een poosje niet op school geweest, moesten er weer een paar stapjes terug worden gedaan om het eigenaarschap weer op te pakken.

Gepersonaliseerd onderwijs

Bij gepersonaliseerd onderwijs werken leerlingen met behulp van hun coach aan persoonlijke leerdoelen. Uitgangspunt is dat zij daarbij het maximale uit zichzelf halen. Leerlingen hebben iedere week een gesprek met hun coach, waarbij ze terugblikken, bespreken hoe het gaat en afspraken maken over hun leerdoelen. Het doel is dat leerlingen op die manier de ambitie blijven houden om te blijven leren. Hierbij is eigenaarschap een belangrijk gegeven. Leerlingen moeten zich verantwoordelijk voelen om te werken aan hun vaardigheden, kennis, flexibiliteit en moeten in staat zijn om succesvol samen te werken.

Gerding, inmiddels 12 jaar directeur van de locatie in Norg, vertelt vanaf het eerste moment met z’n team op zoek te zijn geweest naar het perfecte onderwijs. Toen ze zes jaar geleden merkten dat docenten steeds harder moesten werken om dezelfde doelen te behalen, werd het roer omgegooid. Na een zoektocht en het bestuderen van diverse onderwijsconcepten kwam de school uit bij het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan; gepersonaliseerd onderwijs. “Doordat we inmiddels hebben kunnen aantonen dat onze kwaliteit van onderwijs vergelijkbaar is met dat van Zweden zijn wij officieel partner geworden. Zo werken we internationaal samen en kunnen we veel leren uit Zweden”, aldus Gerding.

Het Dr. Nassau College leverde in het nieuwe soort onderwijs inmiddels 2 mavo-lichtingen en 1 havo-lichting af. “En we hebben mogen constateren dat we het beter doen dan voorheen.” Gerding merkt het ook in het gedrag van de leerlingen. Ze kunnen meer zichzelf zijn en ze zien school meer als een plek waar het fijn is en waar ze hulp krijgen om hun doelen te halen. “Elk kind is anders en daarom moet je ze ongelijk onderwijs kunnen aanbieden.” Het kan in dit systeem, waarbij er gewoon les wordt gegeven, maar minder uren van een vak worden aangeboden. De tijd die vrijkomt wordt besteed aan workshoptijd. Leerlingen kunnen dan kiezen waar ze meer tijd aan willen besteden. “Heeft iemand bijvoorbeeld moeite met bèta vakken dan kan hij hier in workshoptijd voor kiezen.”

“Ook op het vlak van de inrichting laten we het gepersonaliseerde terugkomen.” In een ronde door de school valt het natuurlijke, bijna huiselijke karakter op. In de ‘kantine’ geen tl-verlichting, maar huiselijke lampen, meerdere zitjes, een vloerkleed en zelfs een stamtafel. Ook in de lokalen is gewerkt met warme kleuren, waarbij zitbankjes en kamerplanten tot de verbeelding spreken.

Gerding heeft zelf kinderen die nog naar de basisschool gaan. “Maar ze gaan straks vanzelfsprekend naar gepersonaliseerd onderwijs” en lacht: “Als je er eenmaal mee besmet bent …”. Hij gunt het iedereen, dat je al in een vroeg stadium bezig kunt zijn met wat je later wilt worden, welke opleiding daarbij hoort om daarmee zingeving te geven aan een opleiding die ze nu volgen.

“Daarom is het zo belangrijk dat de school weer opengaat. Dat we nu in bubbels moeten werken gaat wel ten koste van het gepersonaliseerde onderwijs, maar we proberen dit te compenseren door in klasverband extra activiteiten te organiseren. De school is er klaar voor, want de klimaatkasten in de lokalen zijn weer gereed gemaakt om alle virusdeeltjes te kunnen vernietigen. “In combinatie met het openhouden van de ramen creëren we zo een optimaal klimaat in de klas.”

Online Open Dag – dinsdag 25 januari 2022 – 18.00 tot 20.30 uur – locatie Norg