‘Elke keer werken we ons het zweet in de bilnaad om het geld bij elkaar te krijgen’

Kinderen genieten van Spelweek Roden

RODEN – Natuurlijk moet de Krant even foto’s nemen bij de Spelweek Noordenveld. Dus op een zonovergoten woensdag op naar het Voetbalveld van VV roden. Het eerste veld is uitgestorven, maar na even doorlopen is er al snel gegil en muziek te horen. En ja hoor, even verderop staat een indrukwekkende stormbaan opgesteld, waar hordes kinderen tegelijk overheen glijden.



Voorzitter Astrid Nijboer vertelt dat er twee groepen van 125 kinderen meedoen aan de spelweek, die het thema: Hallo, daar zijn we weer! heeft. ‘We hebben een groep van 6 tot en met 8 jaar en een groep van 9 tot en met 12 jaar. En ja, we waren binnen drie weken uitverkocht. Ik denk dat dat komt omdat de kinderen het zó graag wilden, ze waren er zo aan toe.’ De Spelweek Noordenveld bestaat al sinds 1979. ‘Als kind deed ik ook al mee. Ik vond het geweldig. Deze keer hebben we extra groot uitgepakt. Zo hebben we krachtstroom, waardoor we meer kunnen. Veel ondernemers werken mee. Het café heeft een biertap omgebouwd tot limonadetap. Daardoor hebben we de hele dag koude limonade. De Stichting Klimaatwerk heeft ons gesponsord, het Rode Kruis werkt mee, en zo kunnen we er zo’n mooie dag van maken.’

Naast de stormbaan wordt er donderdag nog gebouwd. ‘We gaan musea verbouwen. Het verhaal van dit jaar is dat het museum leeggeroofd is, en dat de kinderen de schatten moeten zoeken. Daarvoor gaan we dus ook een nachtspel doen, waarbij ze naar de schatten op zoek gaan in het bos. Met speciale zaklampen, want er zitten natuurlijk ook ‘enge mensen’ in het bos. Dat duurt tot een uur of 1 ’s nachts. En dan gaan ze bij ons slapen. Voor de vrijwilligers noemen we dat The Longest day. Op de laatste dag, de vrijdag, gaan we met zijn allen naar de Hullen en daar gaan we zwemmen. En natuurlijk het afsluitende slotfeest.’

Sanne is 10, het is de eerste keer dat ze meedoet. Ze vindt het prachtig. ‘We doen met de hele klas mee. Ik zit op de Rank.’ Ook de andere kinderen die om haar heen staan knikken enthousiast. ‘Het is echt superleuk! Wat het allerleukst is weten we nog niet, we hebben nog niet overal aan meegedaan.’

Van de water en zeepbaan wordt druk gebruik gemaakt. Dat scheelt alweer douchen, want de kinderen worden flink natgespoten. Soms met zijn vieren tegelijk komen ze aanglijden, om vervolgens in de ‘opvangbak’ te storten, waardoor het niet helemaal duidelijk is welk been bij wie hoort. Als dat maar goed komt.

René is vrijwilliger bij het Rode Kruis. ‘We hebben geen grote ongelukken hoor,’ vertelt hij, alleen hier en daar een blauwe plek. Kinderen kunnen in de regel wel wat hebben. Vaak is een Paracetamolletje al genoeg.’

Jaylinn is met haar enkel ongelukkig terecht gekomen en is al even bij het Rode Kruis langs geweest. Haar been kon gewoon blijven zitten en na even uitrusten kan ze weer lekker meedoen.

Elisa en Kevin zijn vrijwilligers bij het activiteitenteam. Ze staan bij de stormbaan. Kinderen klimmen erop, rennen erdoor en glijden er weer af. In razend tempo. Om vervolgens naar de achterkant te rennen en opnieuw los te gaan. Kevin streept de kinderen af. ‘Ze krijgen 10 minuten om zo vaak mogelijk door de stormbaan te gaan. Uiteindelijk worden aan het eind de punten geteld.’ Even verderop wordt de Limbo gedaan. De kinderen moeten er steeds lager onderdoor, zonder dat hun knieën de grond raken.



Ronald Uilenberg vertelt dat bestuur van de Spelweek in februari uit de winterslaap komt. ‘Dan gaan we ongeveer bedenken wat we gaan doen en bedenken we het thema. Meestal bedenken we een paar thema’s en laten we mensen kiezen door een poll. Dit jaar hadden we het thema meteen, omdat we eindelijk weer los mochten. Het was wel even slikken, voorheen hadden we over de 60 vrijwilligers, maar er waren er zo veel weggevallen, dat we er nog maar een stuk of 16 over hadden. Maar weet je, inmiddels zitten we alweer op het oude niveau. Gelukkig maar, wat dit is heel belangrijk. Waarom? Het is de leukste dag van het jaar! Ik heb 28 keer meegeholpen en heb daarvoor 6 keer meegedaan. Inmiddels ben ik penningmeester van de club. We werken ons het zweet in de bilnaad om het geld elke keer weer bij elkaar te krijgen. Voorheen vielen we onder WiN, maar inmiddels zijn we een zelfstandige club. Dat we zo snel vol zaten en een club als de Spelweek in Leek niet, kan ik makkelijk verklaren. Weet je wat het bij ons kost om mee te doen? 15 euro. 37,50 in Leek. Als je het niet zo ruim hebt en je hebt drie kinderen, is dat niet te betalen. En mensen hebben het nu een stuk krapper. We hebben nu een alliantie met de stichting Leergeld. Voor het eerst dit jaar hebben we aanvragen via die stichting binnen gekregen. Dat vind ik schrijnend. Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen. Elk kind zou zijn vakantie op een mooie manier moeten kunnen afsluiten.’