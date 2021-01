‘Elke uitdaging wordt hier aangegaan, echt uniek’

Bestuur Dorpshuis Op de Welle boordevol ambitieuze plannen

DE WILP – Er zijn al heel wat bergen verzet in De Wilp. Zo kocht het bestuur van Dorpshuis Op de Welle in 2017 de naastgelegen historische kerk aan, renoveerde de grote kerkzaal, stampte een heuse huiskamer voor het hele dorp uit de grond en liet een professionele horecakeuken installeren om gasten op feesten, bijeenkomsten en toneelavonden op hun wenken te kunnen bedienen. Ook heeft het bestuur het voor elkaar gekregen dat een huisartsenpraktijk zich gevestigd heeft in het dorpshuis. En daar blijft het niet bij, laten voorzitter Wilma Nabring en bestuurslid Wim de Boer weten. Het is de bedoeling dat het oude, voorste deel volledig wordt gerenoveerd en het toneel weer een prominente plek krijgt.

Toen de twee kerken in De Wilp fuseerden en het kerkgebouw aan de Oosterweg kerk bleef, kwam de kerk achter het dorpshuis te koop. De plannen die er lagen om er appartementen in te maken stuitte op veel weerstand in het dorp. Het karakter van de kerk zou daarmee verloren gaan. ‘Het kerkbestuur wilde de kerk liever aan het dorpshuis verkopen dan aan een ontwikkelaar’, begint Wim de Boer in de fraai opgeknapte dorpskamer in de voormalige kerk. ‘De Bongerd’, heet de ruimte die moet dienen als huiskamer voor alle inwoners van De Wilp. ‘Met een club vrijwilligers hebben we de oude vloer eruit gehaald en voorzien van een nieuwe met vloerverwarming. Behalve dat we opknappen, willen we ook verduurzamen.’ Het is de bedoeling dat de grote kerkzaal onder andere in gebruik blijft voor trouw- en rouwdiensten. ‘Mensen kunnen de zaal huren voor feesten en partijen. De catering doen we in eigen beheer. En de zaal blijft ook toegankelijk voor bepaalde kerkdiensten. Bijvoorbeeld tijdens kerstmis.’

Wim, westerling van oorsprong, is trots op de zelf getimmerde stamtafel, bar en de in de Vermeer-kleuren opgeschilderde huiskamer waar ‘Het meisje met de parel aan de muur prijkt. ‘De Wilp is een ongelofelijk betrokken dorp met een sterke cohesie. Iedereen staat voor elkaar klaar en is bereid elkaar te helpen. We hebben alles met vrijwilligers gedaan. Neem alleen al de bar. Het blad is gemaakt uit een enorme eikenboom. Daar zit zeeën van tijd in. Het is zo glad geschuurd, dat je er bij wijze van met je panty’s tegenaan kunt zitten. Nu moet er nog een laklaag op. Alleen de keuken hebben we laten installeren door een aannemer. We willen meer doen met gezamenlijk eten. Eten met de buurt én eten met ouderen. Voor 7.50 euro kunnen dorpelingen hier een warme maaltijd krijgen. Voor corona zijn we daar al mee gestart. Een weergaloos succes. Eten met de buurt zorgde voor de tweede keer op rij voor 120 man aan tafel. Jong en oud, alles door elkaar. Ik kom uit Noord-Holland, maar het voelt alsof ik hier geboren ben. De Wilp is klein, knus en je hebt contact met de buren. Het bestuur bestaat uit zes man. We krijgen veel steun van lokale bedrijven. Ik ben blij dat zóveel mensen een steentje hebben bijgedragen. Elke uitdaging wordt hier aangegaan, echt uniek.’

Dorpshuis Op de Welle, dat haar naam dankt aan de natuurlijke wel waarop het is gebouwd, trekt veel gezamenlijk op met ’t Wylpke, de stichting die veel organiseert voor de jeugd en Plaatselijk Belang, de vereniging die zich bezighoudt met vooruitgang van het dorp, vertelt Wilma. ‘Samen krijgen we veel voor elkaar. In 2019 was burgemeester Ard van der Tuuk hier op bezoek. We hadden hem uitgenodigd voor een stamppotbuffet. Hij stond er versteld van wat hier allemaal gebeurt. We hebben goede contacten met de gemeente en provincie.’ Het bestuur gaat zich voor dit jaar richten op planvorming voor het vernieuwen van het oude deel van het dorpshuis. ‘Er moet een hoop gebeuren op het gebied van verduurzaming. De muren van glazen blokken zijn mooi om te zien, maar ze hebben geen enkele isolatiewaarde. Ook de toneelzaal willen we renoveren. En de ruimtes voor in het pand zijn zwaar gedateerd. Die gaan we opknappen zodat ze gebruikt kunnen worden als –bijvoorbeeld- vergaderzalen. Daarnaast willen we een compleet nieuwe toiletgroep aanleggen, ook die is behoorlijk verouderd. Voor nu gaan we ons richten op planvorming en de begroting. Daarna zullen we starten met fondswerving. Het subsidietraject gaan we op dezelfde manier doorlopen als we dat met het ‘kerkgedeelte’ hebben gedaan. We hebben gelukkig ervaring! De bedoeling is dat het project medio begin 2023 klaar is.’