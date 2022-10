Ellen ten Damme op Havezate Mensinge

RODEN – De veelzijdige zangeres Ellen ten Damme was vorige week voor Tv-opnames in Roden. Voor het programma Mijn vlakke land ging zij onder andere naar Havezate Mensinge. Ze vertelde dat ze tijdens haar jeugd vaak op landgoed Mensinge speelde. Ellen is opgegroeid in Roden; daarom bezochten de programmamakers onder andere haar oude school en maakten ze opnamen in de omgeving van de Brink. In het programma Mijn vlakke land gaat EO-presentator Kefah Allush op zoek naar de persoonlijke verbondenheid die mensen met hun omgeving voelen. De aflevering met Ellen ten Damme en veel beelden van Roden wordt uitgezonden op donderdagavond 27 oktober, om 18.30 uur op NPO 2.