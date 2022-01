Elske Dijkstra en Johan Wekema gaan de kar trekken bij Bolane Events

‘We zijn druk aan het brainstormen’

NOORDENVELD – Toen bestuursleden Marco Bos en Peter Groothuis stopten bij Bolane Events hoefde Johan Wekema niet lang na te denken. Hij nam contact op met Elske Dijkstra, die hij al kende via het ‘sportnetwerk’ en via fietswinkel Velodroom. Of ze misschien belangstelling had om zijn zakelijke partner te worden. Dat zag Elske wel zitten.





Bolane is bekend van grote fietsevenementen; de Bartje 200, de Slag om Norg, de Veldslag om Norg en de Drenthe 200. ‘Ik was eigenlijk meteen enthousiast toen Johan me vroeg. Ik sport zelf veel en heb meer dan 20 jaar ervaring in het organiseren van sportieve evenementen. Ik was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie van de 4 Mijl van Groningen, de Ladiesrun Groningen, Nacht van Groningen en de Urban Trail. Zelf heb ik wel eens meegedaan aan de Veldslag om Norg.’





Verschil in ambities is de reden dat het bestuur van Bolane uit elkaar viel, weet Elske. ‘Johan wilde vernieuwen en dingen veranderen. Ook zag hij meer kansen. En veranderingen kosten nu eenmaal veel tijd. Dus is er in goed overleg besloten uit elkaar te gaan.’

Naar welke veranderingen kunnen we de komende tijd uitkijken? ‘Nou, als je kijkt naar de wedstrijden, dan is 200 kilometer heel ver. En ze worden vooral door mannen bezocht. Aan de zomereditie doen wel meer vrouwen mee, maar ik zou het toch wat breder toegankelijk willen maken. Een extra parcours voor kinderen bijvoorbeeld. En misschien andere disciplines toevoegen. We zijn daar druk over aan het brainstormen. Ik kom zelf uit de organisatie van voornamelijk hardloopevenementen, dus dat vind ik wel erg interessant. Daarnaast is wandelen erg hot momenteel. En dan niet alleen wandelen, maar wandelen in combinatie met beleven. En wat ik ook graag zou willen, is een trainingsschema. 200 kilometer fietsen kan iedereen in principe, maar je moet er wel voor trainen. Dus als we een trainingsschema zouden kunnen aanbieden, dan maken we het event nog toegankelijker.’

Bolane Events heeft inmiddels een nieuwe wedstrijd aan het bestaande programma toegevoegd, de Gravel One Fifty. ‘Dat is overgewaaid uit Amerika. Het is een kruising tussen mountainbiken en racefietsen. Je fietst wel onverhard, maar dan zonder de hindernissen die je bij het mountainbiken hebt. De Gravel One Fifty is een wereldwijde tour die in allerlei landen wordt gehouden en nu dus ook in Nederland.’

Nieuwe naam

Gaat er verder nog iets veranderen bij Bolane? ‘Ja!’ zegt Elske enthousiast, ‘De naam! We zijn druk bezig een nieuwe naam te bedenken. Daar hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl bij. Daar hebben we een extern bureau voor in de arm genomen. We zijn er nog niet, maar er liggen mooie plannen klaar. Ook komt er dan een nieuwe website, en gaan we alle evenementen qua huisstijl verfrissen, dat is nog belangrijker dan de eigen naam.’

Aan enthousiasme geen gebrek. ‘Nee, echt niet! Ik vind het ontzettend leuk en heb er heel veel zin in. En natuurlijk hebben we allebei ons werk er nog naast, maar de ambitie is om hier ons werk van te maken!’