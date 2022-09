Emilie Smidts is Mini Miss Noord 2022

RODEN – Traditiegetrouw begon de aftrap van de Rodermarkt met de Mini Miss Noord verkiezing in de dansfabriek waar 12 meiden de strijd aan gingen om de titel Mini Miss Noord 2022. Voorafgaand aan de grote finale van afgelopen vrijdag ondergingen de dames een heel voorbereidingstraject. Zo werd er onder andere kleding gepast bij Little Joy, was er een fotoshoot bij FotoJoke en waren er meerdere oefendagen bij Fitnesscentrum Roden om een spectaculaire show neer te zetten.

De verkiezing begon met een spetterende openingsdans waarmee de finalistes zich voor het eerst aan het publiek presenteerden. Voor de één spannender dan voor de ander, maar met behulp van presentatrice Inge Sikkens (Heel Holland Bakt) en DJ Thyka durfden alle meisjes stralend over de catwalk.

Na de feestronde ging de jury in beraad en ondertussen werd het publiek getrakteerd op een dansdemo van Dance Devotion. Tijdens de spannende prijsuitreiking werd Emilie Smidts door de jury gekroond tot Mini Miss Noord 2022, op de voet gevolgd door Ashley Hopman en Feline Sinnige die de tweede en derde plek veroverden. Alle finalistes kregen mooie prijzen en de top 3 was zaterdag te bewonderen in de middagparade.