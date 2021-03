En de hoofdprijs is voor…. Mevrouw Kalverda!

LEEK – Het heeft even geduurd voor ze haar prijs in ontvangst kon nemen, want ja, corona. Maar het heugelijke moment kwam uiteindelijk toch! En wat was mevrouw Kalverda blij met haar spiksplinternieuwe pick-up fiets van Profile Wagenaar uit Leek. De fiets won ze omdat ze trouw meedeed met de Eindejaarsactie van de Handelsvereniging Leek. Tijdens de hele maand december ontvingen klanten zegels bij hun aankopen die ze vervolgens op een spaarkaart konden plakken. In meerdere rondes werden de prijzen verdeeld. En de hoofdprijs ging dus naar Kalverda. En laat het nu ook nog eens prachtig lente weer worden. Zeg nou zelf, fiets + zon = dubbelop genieten toch?