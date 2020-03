RODEN – Groot feest aan de Kanaalstraat, alwaar Zorgplaza te horen kreeg dat ze zich tot Het Leukste Bedrijf van De Krant hebben gekroond. Afgelopen week maakte de jury een ronde langs de vier finalisten, te weten Been Wonen, Burgers en Zo, Zorgplaza en De Q Leek. Na een spannende middag kwam Zorgplaza als winnaar uit de bus. Hoe dit alles in zijn werk ging? Dat leest u op pagina 18 en 19 in deze editie van De Krant. En kijk ook op www.dekrantnieuws.nl voor een filmverslag!