Energiecoöperatie Noordseveld schenkt 12.000 euro aan de Voedselbank

RODEN – Afgelopen donderdag 13 april overhandigde Energiecoöperatie Noordseveld een cheque van maar liefst 12.000 euro aan Voedselbank Noordenveld. Jeroen Niezen van de energiecoöperatie vertelt: ‘De oorlog in Oekraïne heeft veel impact gehad op de gaslevering. Hierdoor is de vlakke energieprijs sterk gestegen. Wij hebben een zonnepark van één hectare in Langelo dat normaal gesproken een paar duizend euro per jaar opbrengt. Dit jaar was dat ongeveer 130.000 euro. De energiebedrijven hebben beschamend veel geld verdiend, wat uit de portemonnee van burgers komt. Zoveel geld binnenkrijgen is zinloos. We kunnen er natuurlijk mooie dingen mee doen, maar we hoeven echt niet zoveel te verdienen, en al helemaal niet met geld van mensen die de energiekosten niet kunnen betalen. Daarom wilden we graag iets terug doen voor de lokale bewoners. Na overleg met het bestuur kwamen we al snel tot de conclusie dat we iets tegen energiearmoede wilden doen. Daarom hebben we besloten om een jaar lang, elke maand duizend euro aan de Voedselbank te schenken. In totaal 12.000 euro dus.’ En dat geld kan de Voedselbank goed gebruiken. ‘We zijn van vijftig naar tachtig gezinnen gegaan om te voeden,’ vertelt Richard Coenrady, voorzitter van Voedselbank Noordenveld. ‘Het is fantastisch dat de coöperatie ons hierin wil steunen. We willen onze klanten graag in vers en goed voedsel voorzien. De Schijf van Vijf speelt daar een belangrijke rol in. Daarom willen we deze 12.000 euro onder andere gebruiken voor de aanschaf van nieuwe, duurzame en energiezuinige vriezers om kwalitatief voedsel te blijven leveren.’