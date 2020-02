Energiecoöperatie Noordseveld viert twee mijlpalen

NOORDENVELD – Energiecoöperatie Noordseveld heeft twee mijlpalen bereikt: de financiering voor zonnepark Halo is rond, en dochtercoöperatie Noordseveld op Rozen is opgericht.

De start van het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld kan starten. De bouw van Zonnepark Halo gaat binnenkort beginnen, nu ook de financiering helemaal rond is. Het zonnepark komt te liggen naast de gasopslag van de NAM in Langelo. Energiecoöperatie NoordseVeld heeft dit project dan ook in samenwerking met de NAM opgezet. Het zonnepark zal bestaan uit ca. 3.300 panelen en beslaat een terrein van ca. 1 Ha, goed voor de jaarlijkse stroom van ca. 300 huishoudens. Het project is ondersteund door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe.

Na realisatie kunnen inwoners financieel participeren in het zonnepark door middel van crowdfunding en zo meebouwen aan een groene energievoorziening in Noordenveld. Belangstellenden kunnen zich alvast melden via info@noordseveld.nl.

Een week eerder was het kersverse bestuur van Energiecoöperatie Noordseveld op Rozen bij de notaris. Samen hebben zij deze postcoderoos coöperatie opgericht, die zonnedaken gaat aanleggen in de hele gemeente Noordenveld. Er wordt al een tijd lang hard gewerkt aan de eerste twee projecten in Peize: bij het Zomerbad en op een bedrijfsdak aan de Overzet komen zonnepanelen te liggen.

Het bijzondere aan Noordseveld op Rozen is dat inwoners kunnen deelnemen aan dit postcoderoosproject met een zeer kleine inleg, die al in het eerste jaar wordt terugverdiend. Het project is vooral bedoeld voor mensen die graag zonnepanelen willen, maar deze niet op eigen dak kwijt kunnen of niet over de middelen beschikken om dit te betalen.