Energiecoöperatie Oostwold krijgt vergunning voor zonnepark op stort

OOSTWOLD – Als het aan Energiecoöperatie Oostwold (ECO) ligt, komt er binnenkort een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats in het dorp. De gemeenteraad ging onlangs akkoord met het plan voor zo’n 4500 tot 5000 panelen op een oppervlakte van 1,1 hectare. Het zonnepark is een eerste stap op weg naar een groter project, namelijk een zonnewal langs de A7 bij Oostwold.

‘We begonnen zeven jaar geleden met het idee dat we een geluidswal met zonnepanelen wilden aanleggen,’ vertelt Geartsje Zondervan, secretaris van ECO. ‘Dat project werd steeds groter, waarbij ook een link is gelegd met recreatie. Zo komt er straks verrijking van de natuur en leggen we een fietspad, voetpad en ruiterpad aan.’ In 2016 werd ECO opgericht met Jannie Kootstra als voorzitter, Kees Hummelen als penningmeester en Geartsje Zondervan als secretaris. In de loop der jaren zijn er nog twee bestuursleden bijgekomen. Daarnaast is er een projectgroep, die uit negen mensen bestaat.

‘De zonnewal is een langdurig proces,’ aldus Zondervan. ‘We willen nu eerst echt iets produceren. In de voormalige vuilstortplaats zagen we een mogelijkheid om nu al een zonnepark te realiseren. Dat is sneller te realiseren. Het is plat, waardoor niemand het ziet. Daarnaast kunnen we nu gebruik maken van grond waar verder niets mag, maar dit wel.’

Het zonnepark op de vuilstortplaats wordt 1,1 hectare groot en telt 4500 tot 5000 panelen, die worden geplaatst in een oost-west opstelling. ‘Dat doen we expres, want de panelen op de zonnewal komen op het zuiden. Zo hebben we een betere spreiding over de dag,’ aldus Kees Hummelen, die de cijfers exact in zijn hoofd heeft. ‘Het zonnepark kan een piek van 2,3 Megawatt opwekken,’ vertelt hij. ‘Daarmee kunnen we op basis van het huidige energieverbruik 770 huishoudens van energie voorzien. Dat is het dubbele van het aantal huishoudens in Oostwold.’

De vergunning ligt momenteel ter inzage, maar de organisatie verwacht niet al te veel problemen. Hummelen is druk bezig om de subsidieaanvraag voor dit najaar in orde te krijgen. ‘Daar krijgen we volgend voorjaar uitslag van, waarna we de aanbesteding en financiering rond moeten krijgen. Als alles meezit kunnen we dan op zijn vroegst eind volgend jaar beginnen met de bouw.’ Zondervan is iets positiever: ‘Het moet toch lukken om eind 2022 klaar te zijn met het zonnepark. Het mooie is dat we het in eigen hand houden. Daardoor verdienen we er zelf geld aan, dat we weer terug kunnen laten vloeien in duurzame projecten in het dorp.’ Zo zijn er al zonnelampen uitgedeeld, maar er valt ook te denken aan isolatie.

Het volgende project wordt de zonnewal, die ‘vrij uniek’ is in Nederlander. ‘Je ziet ze wel meer,’ zegt Zondervan. ‘Maar deze is een stuk groter in verhouding. Dat heeft veel impact, waardoor het zorgvuldig moet gebeuren.’ Wat ook uniek is, is dat de energiecoöperatie zowel het zonnepark als de zonnewal geheel zelf in eigendom heeft en exploiteert. Zo gaan de opbrengsten rechtstreeks naar de Oostwolders zelf. ‘Het mooist is om de energie zelf door het dorp te laten produceren en gebruiken,’ aldus Hummelen. ‘We dromen ook nog van een eigen netwerk. Dan zijn we helemaal zelfvoorzienend in schone energie.’

Lange tijd trok de energiecoöperatie op met een walbouwer, maar daar heeft zij onlangs afscheid van genoemen. ‘Nu zijn we op zoek naar een nieuw bedrijf dat een wal kan bouwen,’ aldus Hummelen. De inzet is om dit jaar nog een vergunning aan te vragen. Daarmee is de coöperatie er nog niet. De bouw van de 1600 meter lange zonnewal neemt veel tijd in beslag. ‘Dat gaat wel vijf jaar duren. We hebben 0,5 miljoen kubieke meter losse grond nodig,’ zegt Hummelen. ‘Dat ligt niet overal voor het oprapen.’

Het is volgens de initiatiefnemers van belang dat de zonnewal er piekfijn uit komt te zien: ‘Het moet er superstrak uitzien, want iedereen ziet het. Het is reclame voor alle betrokkenen.’ Aan de zijde van de A7 komt eerst een 7,5 meter brede insectenstrook, met daarna de zonnepanelen. ‘We hopen dat het er uit komt te zien als een infinitypool, waarbij de panelen overgaan in de lucht,’ lacht Hummelen. ‘500 miljoen automobilisten gaan dat zien tijdens de levensduur van de panelen.’ De dorpszijde van de zonnewal wordt een openbaar park, met een fiets- ruiter- en voetpad, maar ook met een plukbos. Hummelen: ‘Voor kinderen wordt het ook leuk. Als er sneeuw ligt kunnen ze met de slee naar beneden.’

Volgens de bestuursleden van ECO is het hele dorp enthousiast over de plannen. ‘De mensen zijn op twee manieren blij,’ aldus Hummelen. ‘De herrie van de A7 is weg, er komt duurzame energie en mensen kunnen ook nog een rustig rondje lopen zonder over de drukke weg te moeten. Zo is er breed draagvlak.’