Energiek Roden wint op basis van effectiviteit van VEV’67

RODEN – Zowel Roden als VEV’67 lieten vorige week punten liggen in de bekercompetitie. Roden liet zich ringeloren door Peize en VEV is niet verder dan een gelijkspel tegen ’t Fean 58 gekomen. Willen beide ploegen nog iets van de bekerstrijd maken, dan dient er een overwinning te komen. VEV’67 neemt direct het heft in handen en Roden laat hen de bal. Met veel druk probeert VEV het de laatste linie van Roden lastig te maken. Dat resulteert nog niet echt in kansen, maar de verdedigers van Roden hebben moeite de bal bij de medespelers te krijgen. Mede door VEV en slordig balverlies bij Roden komen er toch wel een tweetal hachelijke situaties waarbij keeper Rik Oosterloo zich uitstekend van zijn taken heeft gekweten. Met een paar goede reflexen voorkomt hij de achterstand van zijn ploeg. Op dat moment heeft gezien het veldspel VEV recht op een doelpunt. Arjan Veenstra krijgt door slordig balverlies van Luuk Jans de kans de Leeksters op voorsprong te brengen. Oog in oog met Oosterloo lukt het de linkerspits niet om de attente keeper te passeren.

Doet Roden dan niks? Zeker wel, maar de thuisclub is zoals gezegd slordig en leidt veel balverlies door te gehaast spel. Het dient gezegd dat de organisatie bij Roden veel beter is dan in de wedstrijd tegen Peize. Er staat een team. In de 15e minuut zet Nick ter Arkel goed door op rechts. Zijn pass op de bedrijvige Enrico Wardenier stelt deze in staat een prima steekpass op Rick Renkema te geven. Deze maakt de kans koelbloedig af en zet Roden op een 1-0 voorsprong.

VEV’67 laat het er niet bij zitten. Voornamelijk via rechts komt de ploeg van trainer Pranger regelmatig door. Met name Mats Wolthuis brengt de jonge verdediger Mettari van de Graaf in de problemen. Een aantal van zijn voorzetten kunnen door de centrumverdedigers van Roden worden weggewerkt. In de 21e minuut komt een afgeslagen aanval van VEV bij Rolf Hazenberg terecht. Zijn schot belandt op de paal en de rebound is voor de van Heerenveen overgekomen Tom van Leeuwen een koud kunstje. Hij maakt de op dat moment zeker verdiende gelijkmaker.

VEV’67 heeft een te laag tempo en creëert steeds minder mogelijkheden, mede dankzij de goede organisatie bij Roden. De bal komt via een counter van Roden bij Wardenier, die met een prima pass Hugo Steenbergen vrijspeelt. De pass van de pas 18 jarige Steenbergen op Renkema is uitstekend. Het lobje van Renkema belandt over het doel van keeper Pim Wellinghoff van VEV. Steenbergen en Renkema zijn deze wedstrijd de absolute uitblinkers. Hun nimmer aflatende werklust en diepgang zorgt voor veel gevaar. VEV’67 komt minder vaak tot goede aanvallen. Een lange uittrap van Oosterloo op Wardenier brengt de spits alleen voor keeper Wellinghoff. Met een uiterste inspanning speelt verdediger Menco Renkema terug in de handen van Wellinghoff, met een indirecte vrije schop als gevolg. Deze levert niets op voor Roden.

Kort voor de pauze komt Wolthuis op rechts weer door en brengt de bal voor de goal bij Marco Soeten, die met een prima volley de bal in de hoek schiet. Met een katachtige redding maakt Oosterloo deze inzet onschadelijk.

De 2e helft krijgt Roden steeds meer grip op het spel van VEV. De ploeg uit Leek wordt onrustig en is erg slordig in balbezit. Een prima aanval van Roden via rechts. Michel Wardenier brengt de bal met een prima voorzet bij Renkema. Zijn kopbal gaat net aan de verkeerde kant van de paal naast. Roden krijgt meer mogelijkheden. Enrico Wardenier probeert met een harde schuiver Wellinghoff te verschalken. Een kopbal van de oud VEV’er Kevin de Vries (nu Roden) verdient een beter lot. Wederom een voorzet van Wardenier van de rechterkant op Renkema. In zijn enthousiasme verslikt hij zich in de bal anders is de weg naar Wellinghoff open.

VEV’67 probeert de bakens nog te verzetten met een extra spits. Het levert mogelijkheden op voor van Leeuwen en Wolthuis, maar zij kunnen Oosterloo niet verontrusten. Bij Roden raakt de pijp een beetje leeg. Men raakt de bal te snel kwijt. De lange ballen op de kleine spitsen tegenover de lange mannen in het centrum van de VEV verdediging is een oneerlijke strijd. Een lage voorzet van Wolthuis wordt ternauwernood door Wardenier tot corner verwerkt. Dat is maar goed ook, want achter de verdediger staan twee spitsen van VEV klaar de bal in het doel te werken.

Goed doorzetten van de mee opgekomen M. Wardenier aan de rechterkant. Zijn afgemeten voorzet komt op het hoofd van Steenbergen, de kleinste man van het veld. Zijn kopbal in de uiterste hoek maakt Wellinghoff kansloos. 2-1 voor Roden. In de volgende minuut komt de bal in de kluts bij Tom van Leeuwen. De spits van VEV schiet hard voorlangs. Deze heb ik moeten maken is de reactie van de jonge spits. De 3-1 uitslag komt op naam van de 2 eerder genoemde spelers, Steenbergen en Renkema. De laatstgenoemde zet Jacob Tjoelker op simpele wijze te kijk. Zijn voorzet komt bij Kevin de Vries, die hard in de verre hoek binnenschiet.

Trainer Kees Pranger ziet zijn ploeg in een te laag tempo spelen en vindt de nederlaag dan ook verdiend. De teruggekeerde Freddie Strating en assistent Martijn Groenewold hebben een team gezien die veel energie aan de dag heeft gelegd. Dit moet elke wedstrijd, dan kunnen we resultaat behalen. De zeperd van vorige week tegen Peize is hiermee wel weggespoeld.