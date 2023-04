Enge, schattige en grappige monsters gemaakt in Roderwolde met Sanne Boekel

RODERWOLDE – Gebruikmakend van Werkmantechnieken als rollers, inkt en stencils maakten 14 kinderen uit Roderwolde de afgelopen week tijdens een workshop in het dorpshuis vele monsterachtige figuurtjes. ‘We maken een memoriespel,’ vertelt Sanne Boekel. Zij gaf de workshop en is kunstenaar, docent en illustrator. ‘Iedereen maakt er twee stuks en deze week spelen we dan een memoriespel. Dan liggen er 28 monsterfiguurtjes op tafel. Hartstikke leuk om te zien hoe de kinderen meedoen. Er zijn enge, schattige en grappige monsters gemaakt. Met mijn werk wil ik vooral bereiken dat mensen met elkaar in gesprek raken en enthousiast worden van de dingen die ze maken. Met deze groep kinderen is dat in ieder geval prima gelukt. Het is altijd weer mooi om te zien hoe creatief kinderen zijn en zoveel variaties kunnen maken rondom een thema als Monsters.’ De workshop stond op de Activiteitenladder van Welzijn in Noordenveld en werd mede mogelijk gemaakt door cultuurcoach Sacha Kraan.