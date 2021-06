Engel Flonk, voorzitter Stichting Promotie Zevenhuizen

“Ik ben vier jaar geleden lid geworden van de Stichting Promotie Zevenhuizen. Ik werd gevraagd door een bekende die op dat moment ook nog in het bestuur zat. Ik ben toen twee keer wezen kijken. Ik vind het dan wel belangrijk dat ik er zelf volledig achter sta en of het wel echt bij me past. Ik ben begonnen als voorzitter van de technische commissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor de nodige hand- en spandiensten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van dranghekken en dat soort werkzaamheden. Aan het begin van 2020 ben ik begonnen als voorzitter. De vorige voorzitter stopte er mee en ik was op dat moment één van de meest ervaren mensen in het bestuur. Zo ben ik naar voren geschoven als voorzitter. Helaas kwam al vrij snel daarna corona, dus mijn eerste jaar als voorzitter was erg saai. Dat kun je je wel voorstellen. Gelukkig is het einde van de coronacrisis in zicht en dat betekent dat wij ook weer actief worden. Wij houden ons als stichting bezig met het organiseren van verschillende evenementen in het dorp Zevenhuizen. Zo organiseren wij onder andere de feestweek, de jaarmarkt, de sinterklaasintocht, de lampionnenkeuring en de Zeumhuuster van het joar verkiezing.

We zijn sinds een maandje begonnen met de eerste voorbereidingen voor de feestweek. Deze vindt altijd plaats in week 33. We hebben nu wel een kortere voorbereidingstijd dan normaal. We zijn nu net begonnen met het samenstellen van het programma. Het is op dit moment vooral veel overleggen met verschillende verenigingen en andere betrokken groepen. Daarnaast wordt ook het MFC in augustus opgeleverd. Dat is echt een aanwinst voor ons dorp. We zijn dus ook aan het kijken naar mogelijkheden hoe we het MFC kunnen gebruiken tijdens de feestweek. Als je zo’n mooi accommodatie tot je beschikking hebt, moet je daar gebruik van maken. Verder zijn wij als stichting altijd op zoek naar nieuwe mensen in het bestuur. Het zou natuurlijk zonde zijn dat de stichting moet stoppen, omdat er geen mensen meer zijn die de stichting in leven houden. Er zullen dus af en toe wisselingen moeten plaatsvinden, dus als je het leuk lijkt om iets te organiseren in het dorp. Neem dan gerust contact met ons op. Ik vind het nog steeds erg leuk om te doen en heb altijd een goed een voldaan gevoel na een geslaagd evenement. Dat maakt dit werk zo leuk.”