Enorme verrassing voor meester Jan

LEEK – Op de laatste schooldag namen de kinderen en het team van Samenlevingsschool De Stapsteen afscheid van meester Jan Rooks. Het was niet alleen de laatste schooldag, maar ook de laatste werkdag voor meester Jan van groep 8. Hij gaat namelijk met pensioen en dat lieten ze op De Stapsteen niet zomaar voorbij gaan.

Het plein werd versierd, de kinderen, meesters en juffen waren verkleed en er stond een bijzondere kist op het schoolplein. De verbazing was groot toen Buurman en Buurman plotseling bij meester Jan in Roden op de stoep stonden en hem vroegen om mee te gaan naar een klus. De kist op het schoolplein moest open en meester Jan kon daar mooi mee helpen. In de kist bleek een echte Mystery Guest te zitten, namelijk Einstein, waaronder iemand anders schuil ging. Na vijf vragen kon meester Jan de identiteit van de gast nog altijd niet onthullen, waarna de grote onbekende zelf het masker afdeed. Niemand minder dan zijn eigen echtgenote bleek daarachter schuil te gaan, waarna de verrassing compleet was. Hij wilde niets speciaals voor zijn pensioen, maar viel nu de hele dag van ene verbazing in de andere.

Na een 42 jaar in het onderwijs gaat Jan Rooks nu met pensioen. Al die jaren heeft hij zijn vak vol passie, flexibiliteit en creativiteit uitgeoefend. De laatste jaren deed hij dat bij de Samenlevingsschool De Stapsteen in Leek, waar zijn kwaliteiten optimaal tot hun recht kwamen.