RODEN – Het dient gezegd. Enrico Wardenier steeg boven zichzelf uit afgelopen zondag. In de derby tegen GOMOS scoorde de spits liefst driemaal en loodste hij zijn ploeg langs de Norgers. De topscorer van het voorgaande seizoen van VV Roden kwam dit seizoen nog ‘maar’ tot zes treffers, maar inmiddels staat zijn totaal dus op negen. De avond ervoor viel hij in de prijzen tijdens het Sportgala door met het eerste elftal van Roden de titel ‘Sportploeg van het Jaar’ te winnen. In de categorie Sportman van het Jaar moest hij Jeroen Hilster, Adne Koster en Rikjan Bathoorn echter voor zich dulden. Zondags liet hij weer ouderwets zien wat hij in zijn mars heeft. Met drie goals (een penalty, een lob en een schot in de korte hoek) drukte hij zijn stempel. Het doelpuntenaantal van vorig jaar gaat hij niet halen, Sportman van het Jaar is hij niet geworden maar derbyheld werd hij des te meer. Met de overwinning doen de witzwarten bovendien uitstekende zaken in de competitie. Op weg naar handhaving kon de 6-2 overwinning op VV GOMOS zomaar een uiterst belangrijke blijken. Kijk voor het uitgebreide verslag op pagina 33!