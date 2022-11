Enthousiaste gezichten tijdens prijzenfestival in Winkelcentrum de Liekeblom in Leek

LEEK – Afgelopen week was er een prijzenfestival in winkelcentrum de Liekeblom in Leek. Iedereen die tien euro of meer besteedde, mocht aan het Rad van Fortuin draaien. Er was altijd prijs, met een aantal mooie hoofdprijzen.

De winkeliersvereniging Liekeblom wil met deze leuke actie laten zien dat de het winkelcentrum nog steeds gezellig is, ondanks dat het pand waar de Lidl in komt, nog steeds leeg staat. Een lege winkel in een winkelcentrum maakt het er niet gezelliger op, maar de winkeliers trekken zich daar niks van aan.‘We hebben deze actie met elkaar bedacht. Het wordt tijd dat de Liekeblom weer wordt erkend als het mooie winkelcentrum dat het is. We wachten met smart tot de Lidl haar deuren opent, maar we besloten alvast dit feestje te houden, zei Dick Vergnes van Vicini.