Enthousiaste staatssecretaris van Ooijen op bezoek bij Beweegdorp Norg

NORG – Stichting Beweegdorp Norg ontving woensdag staatssecretaris Maarten van Ooijen in de Brinkhof in Norg. Beweegdorp Norg maakt zich al meer dan tien jaar sterk voor het bevorderen van de gezondheid en de sociale samenhang van inwoners van Norg. Wethouder Jeroen Westendorp is trots op dit initiatief.

Westendorp opent de bijeenkomst door te zeggen dat hij meerdere politieke programma’s heeft gelezen en dat het onderwerp bewegen en gezondheid steeds vaker op de politieke agenda staat. ‘De gemeente zet op het gebied van gezondheid vaak in op zorg, maar gezondheid is vooral ook bewegen. Dat is een individuele keus, waar wilskracht voor nodig is. Ik ben als wethouder erg trots op dit initiatief. Vanuit de gemeente is hier echt aandacht voor, en hopelijk ook vanuit de samenleving.’

Chris Koeneman, voorzitter van Norg in beweging, vertelt hoe het tot 2018 schrapen was om geld bij elkaar te krijgen. ‘Het gaat hier om 40.000 euro. Waar hebben we het over? Dit is een prachtig initiatief waarmee we de hiaten tussen de verenigingen opvullen, en mensen bij elkaar brengen. Er zijn heel veel verenigingen en mensen van alle leeftijden bij gebaat. Maar het bleef elk jaar schrapen. Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar dat we ermee zouden stoppen als het steeds zo moeilijk was om geld te krijgen. We wilden een structurele subsidie. Toen kwam de gemeente met een subsidie voor drie jaar en nu staan we dan op het punt een structurele subsidie te krijgen. En die subsidie is terecht. Het bevorderen van beweging is preventie.’



Aantoonbare resultaten

Dat bewegen belangrijk is, is te zien aan de resultaten op individueel gebied. Koeneman: ‘Ik kan als voorbeeld iemand noemen met diabetes, die door te bewegen nu van de medicijnen af is. Dit in samenwerking met de huisarts natuurlijk. En bewegen is niet alleen gezond voor je lijf, eenzame mensen die nauwelijks de deur uit kwamen, zien nu weer andere mensen.’

Na Koeneman, staat staatssecretaris van Ooijen op. ‘Allereerst wil ik jullie een compliment geven voor de prachtige titel: beweegdorp Norg. Verander die nooit, want dat zegt alles. We zouden dit op veel meer plekken op moeten pakken, het zijn zeer nuttig bestede euro’s. We kunnen veel doen met voeding, maar het is al bewezen dat het toch ook steeds terugkomt op beweging; bij overgewicht, psychische problemen en dementie. Bewegen is zo fundamenteel goed, dat veel meer mensen dat zouden moeten doen. Mijn zegen hebben jullie!’



Biowalking

Afien Bafing, projectleider bij Beweegdorp Norg, nodigt de gasten uit voor de wandeling door Norg. Een van de aanwezigen, Albert Flokstra van IVN Norg, gaat niet mee. ‘Mijn knie doet het even niet, dus ik sla de wandeling even over. Maar ik ben erg enthousiast over de samenwerking met Beweegdorp Norg. Het zorgt voor wat meer actie binnen het IVN. Wij doen bijvoorbeeld de biowalk. Biowalking is een landelijk thema, dat is uitgewerkt door de lokale IVN-afdelingen. We gaan dan wandelen in een groep. Vooraf wordt je bloeddruk gemeten, en achteraf weer. Dan zie je soms meteen resultaat. Er gaat een gids van IVN mee, die onderweg vertelt wat er allemaal voor interessants te zien is. Het is ook echt een natuurmoment. We gaan binnenkort weer beginnen, ik ga ervan uit dat er dan, net als voorheen, steeds zo’n 16 man meelopen. Dus er is zeker belangstelling voor.’