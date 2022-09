Entree avondprogramma Rodermarkt heeft alles te maken met stijgende kosten

‘Het is jammer, maar we kunnen niet anders’

RODEN – Voor het avondprogramma van de Rodermarkt wordt in de Jaarbeurs en de Pompstee entree gevraagd. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Rodermarkt moet een feestje voor iedereen zijn, entree hoort daar niet bij, luidt de communis opinio. Toch lukt het niet om het programma voor nop neer te zetten, weet Lucas Schoonbeek van de Jaarbeurs van het Noorden. ‘We vinden het ook jammer, maar we kunnen niet anders. De totale kosten zijn tussen de 20 en 30 procent gestegen.’

Alleen al voor de diesel voor de aggregaten moet 18.000 euro meer neergeteld worden dan voorheen, begint Lucas Schoonbeek die verantwoordelijk is voor het entertainment op de jaarbeurs. ‘De kosten voor diesel, beveiliging, de huur van voorzieningen en barmedewerkers zijn enorm gestegen. Ook het inzetten van veel meer beveiligers in tegenstelling tot 2019 en het gestegen uurtarief van deze beveiligers zorgt voor een enorme kostenpost. Als jaarbeursbestuur zijn we voor de volle honderd procent verantwoordelijk voor de veiligheid en moeten voldoen aan de nieuwe regels van het veiligheidsplan regio Drenthe. Het lukt gewoon niet meer om alles gratis te organiseren. Wel wil ik benadrukken dat de entree alleen geldt voor het avondprogramma. De beurs en het voorplein zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Ook de Korenmiddag op maandag en de activiteiten (Sunday Cruisers) op het middenterrein zijn vrij van entree.’

Het is voor het eerst dat de Jaarbeurs en de Roder horeca samenwerken tijdens de Rodermarkt. Met een ticket van een tientje kunnen feestgangers zaterdagavond naar binnen bij de Pompstee én bij de tent van de jaarbeurs. Onder de Linden verzorgt de horeca op het plein in de beurs. ‘We zijn als bestuur erg blij met de samenwerking met lokale ondernemers’, zegt Schoonbeek die ook de programmering op het voorplein heeft afgestemd met de horeca. ‘Op het voorplein zal minder Nederlandstalige muziek te horen zijn. Het Wapen van Drenthe en Mo’s Café hebben de afgelopen jaren samen een fantastisch feestplein neergezet met veel Nederlandstalige muziek. Na overleg leek het ons beter om ons te richten op bands en acts die ook de hits van nu spelen maar zeker de hits uit de jaren 70, 80 en 90 om elkaar meer ruimte te geven in de programmering.’ Tickets zijn te koop via new.jaarbeursroden.nl