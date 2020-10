Entree van Roden weer wat opgeknapt

RODEN – Wie afgelopen week langs het voormalige Magista gebouw aan de Oosteinde in Roden reed, zal opgevallen zijn dat er fraaie doeken voor het pand zijn gezet. Op initiatief van het parkmanagement van OCN Noordenveld en de gemeente Noordenveld, zijn er doeken met daarop foto’s van Roden als vestigingsklimaat geplaatst. Parkmanager Bas de Jager vond het hoog tijd dat er iets aan de entree van Roden gebeurde. ‘Sinds de brand van het Magistagebouw is het een lelijke plek aan de Oosteinde geweest. We hebben samen met de gemeente gekeken hoe we deze plek aan het zicht konden onttrekken, waardoor het er weer wat netter uit kwam te zien. Er is uiteindelijk gekozen met fraaie foto’s die ondernemers moeten aansporen om eens over Roden na te denken als vestigingsplaats voor hun bedrijf. Een mooie impressie, denk ik.’