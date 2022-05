‘Er is bijna geen gemeente met zoveel grote fietsevents, daar zijn we echt uniek in’

Wat: Noordenveld op Fietse

Wie: Wethouder Alex Wekema

Wanneer: Fietsevents in 2022

NOORDENVELD – In de gemeente Noordenveld staat de fiets met stip op één. ‘Op Fietse’ was een project, maar is nu zelfs officieel beleid geworden, vertelt wethouder Alex Wekema. Op Fietse is vastgelegd in het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan, een meerjarenplan. Noordenveld doet er alles aan om de gemeente zo fietsvriendelijk mogelijk te maken. Op dit moment wordt er gewerkt aan de Noordesch in Lieveren, waar de straatklinkers terugkomen en een wegversmalling wordt aangelegd zodat fietsers veiliger de weg op kunnen. Ook komt er een voetpad naast de rijbaan. Waar het kan heeft de fietser voorrang op rotondes en fietspaden worden opgeknapt. En er is bijna geen gemeente met zoveel grote fietsevents. ‘Daar zijn we absoluut uniek in’, zegt Wekema.

Hinderlijke fietspaaltjes zijn weggehaald en de fietspaden bij Matsloot en die van Roderwolde naar de fietstunnel in Peize zijn verbeterd. Alles wordt uit de kast getrokken om de fietser het zo aangenaam mogelijk te maken in Noordenveld. De gemeente blinkt uit in grote fietsevenementen. Onlangs kwam daar een nieuw pareltje bij. Enforce Sport Events, de nieuwe onderneming van Johan Wekema en Elske Dijkstra, wisten de UCI Gravel World Series naar Drenthe te halen. ‘Als enige organisatie in Nederland. Daar zijn we ongelofelijk trots op’, zegt Wekema. ‘Gravel rijden is mateloos populair. De sport die tussen racefietsen en mountainbiken in zit is overgewaaid vanuit Amerika. Het is een racefiets maar dan met bredere banden met profiel. Het leuke is dat iedereen mee kan doen en zich dus kan plaatsen voor het WK. De series worden gereden van de Filipijnen tot aan Amerika.’ Op zaterdag 17 september is de start en finish van de Gravel One Fifty bij het gevangenismuseum. ‘De gravelroute is al helemaal uitgepijld. Het leuk is dat de tocht via GPX te fietsen is. Via je de GPX-file die je upload op je fietscomputer zie je waar je links- of rechtsaf moet. De route start in Veenhuizen, maar je kunt overal opstappen.’

Evenementen

Zoals gezegd: Noordenveld kent heel wat grote fietsevenementen. De slag om Norg is er zo één. ‘Die wedstrijd is uitgegroeid tot een UCI wedstrijd, de FIFA van het wielrennen. Topploegen als Lotto Soundal, UAE Team Emirates en Alpecin-Fenix staan aan de start. Dan heb je nog de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier, de Ronde om het Ronostrand en natuurlijk de Veldslag om Norg. Een breedtesportevenement. Een tocht van honderd kilometer waaraan iedereen aan mee kan doen. Vorig jaar was het zelfs het grootste ééndaags mountainbike-evenement van heel Nederland, weet Wekema. Dan heb je nog de Drenthe200 Extreme marathon, een extreem zware tocht van 200 kilometer voor mountainbikers. Ik geloof dat –ie op 28 december verreden wordt. Deelnemers uit heel Nederland staan aan de start.’ Nog steeds is dat niet alles. Zo staat er de NK Streetrace in Norg op het programma. Voor de eerste keer. ‘Het plan lag er al. Het zou vorig jaar georganiseerd worden, maar dat kon door corona niet doorgaan. Het is een parcours met hindernissen midden in het centrum van Norg. Dat zijn leuke dingen.’

Dat we in de gemeente nog drie criteriums hebben noemt de wethouder uniek. ‘De Lus van Roden en de wielerrondes van Peize en Nieuw-Roden. Veel jongens die op het podium van de Lus hebben gestaan zijn prof geworden. Dat zegt wel wat over het evenement.’ Nu de mountainbikeroutes nog. ‘Daar zijn we druk mee bezig. Ze komen er, maar het is een kwestie van een lange adem.’