‘Er is nog veel werk aan de winkel’

Jong schaatstalent Remo Slotegraaf is trots op voorbije seizoen maar:





PEIZE – Zeventien jaren jong en dan al je debuut maken op het NK afstanden tussen de grote mannen. Om vervolgens ook nog een persoonlijk record te rijden. Remo Slotegraaf timmert als langebaanschaatser behoorlijk aan de weg. Want hoewel hij met 1.53.12 als laatste eindigde op de 1500 meter kunnen we zijn ontwikkeling best spectaculair noemen. De jongeling uit Peize beseft dat het allemaal snel gaat maar blijft ook nuchter. “Het NK afstanden was natuurlijk geweldig, vooral omdat ik een PR reed, maar het kan veel beter. Ik was te voorzichtig, wat logisch is maar wat ik er vooral uit heb geleerd is dat ik stappen wil maken. Naast dat het natuurlijk ook genieten was.”

Remo is het levende bewijs van het feit dat strenge winters essentieel zijn voor de schaatssport. De liefde voor het ijs en schaatsen ontstond in 2012. Hij herinnert het zich nog goed: “Het was een strenge winter waarin de Elfstedentocht net niet door kon gaan. Ik heb wel een groot deel van de tocht met mijn vader geschaatst en van verschillende toerrijders kreeg ik de vraag bij welke schaatsvereniging ik was aangesloten. Dat was er geen. Maar op dat moment ontstond wel het gevoel en de liefde voor schaatsen. Al vond ik schaatsen altijd al wel erg leuk. Wanneer het had gevroren stond ik altijd als eerst op het ijs. En merkte ik ook al snel dat ik een bepaalde aanleg had. Op de natuurijsbaan in mijn dorp Peize werden in de winter vaak kortebaanwedstijdjes gehouden. Die won ik een paar keer op rij en ook van mijn vriendengroepje was ik de snelste. Dan merk je op een gegeven moment wel dat je aanleg hebt voor de sport. Uiteindelijk heb ik me dan ook aangemeld bij IJsvereniging Groningen.”

Het eerste echte succes volgt dan in het seizoen 2015/2016. Remo doet mee aan het NK ploegenachtervolging van school. “Haha, ja. Dat klopt inderdaad. Ik zou helemaal niet mee doen, maar er was iemand ziek geworden en daarom werd ik gevraagd. Dat was een leuk evenement. Winnen was ook hartstikke leuk, maar eerlijk is eerlijk, de tegenstanders stelden niets voor.”

Dat is inmiddels veranderd. De tegenstanders zijn sterk en de druk wordt opgevoerd. In eens zijn er de kranten, is er de tv-camera en moet er gepresteerd worden. Een nieuwe situatie waar Remo best even aan moet wennen: “Toen de aandacht begon te groeien en daarmee ook de druk had ik daar best moeite mee. Ik legde mezelf veel druk op en was alleen maar bezig met een zo hoog mogelijke klassering. Ik vergat dan wel eens een goed plan te maken en hoe ik een race het best aan kon vliegen. Maar over het algemeen heb ik niet de indruk dat de druk mijn prestaties negatief beïnvloed.” De suggestie dat de wisselende prestaties daar vandaan zouden komen wijst hij dan ook af: “Ik was aan het begin van het seizoen heel constant, maar dan constant slecht”, grapt de schaatser, maar legt uit dat daar een andere oorzaak aan ten grondslag lag. “Ik was oververmoeid en mijn lichaam kon niet doen wat ik er van vroeg. In november ben ik anderhalve week helemaal van het ijs gegaan en heb alleen maar rustig rondjes gefietst. Dat heeft me heel goed gedaan. Vanaf dat moment ging het eigenlijk alleen maar beter.”

Afgelopen winter was zijn beste jaar en de plannen zijn om dat door te trekken richting de toekomst. “Over voorbije winter ben ik best trots, al beleefde ik mijn mooiste overwinning tijdens het NK op 3.000 meter in het seizoen 2018/2019. Maar voorbije seizoen begon echt heel slecht en als ik dan zie hoe ik me herpakt heb en ook nog mee heb gedaan aan de Jeugd Olympische Spelen dan heb ik daar een heel goed gevoel over. Maar ik weet ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Ik wil me ontwikkelen tot een topschaatser. Ik zie mezelf als een allrounder al heb ik een voorkeur voor de 3.000 meter. Dat is wel echt mijn afstand. Op fysiek en technisch gebied wil ik flinke stappen maken. Ik ben pas echt tevreden als ik grote internationale wedstrijden heb gewonnen bij de senioren.”

We kunnen er niet om heen in deze tijd. Het coronavirus. Ook Remo heeft er natuurlijk mee te maken al kan de sporter zijn trainingsuren nog wel maken: “Het maakt alles natuurlijk een stukje lastiger. Ik heb het geluk dat je als schaatser heel veel trainingen alleen kan doen. Dus bijvoorbeeld fietsen, hardlopen of skeeleren op de weg kan ik nu nog allemaal doen. En thuis heb ik samen met mijn vader en broer nog een klein sportschooltje gemaakt dus krachttrainingen kan ik ook nog grotendeels thuis doen. Het enige verschil is dat ik dat normaal in combinatie met school doe. Maar aangezien de scholen dicht zijn zit ik nu thuis. Dat is voor mij vervelend, maar ik besef me dat er heel veel mensen zijn die er heel veel meer last van hebben dan ik. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan het niet verspreiden van dit virus. Trainen is voor mij belangrijk en het liefst in een groep, maar als ik nu train doe ik dat alleen. Trainen is belangrijk, maar er zijn nu even dingen aan de hand die veel belangrijker zijn!”

Sporttalent van het Jaar

Tijdens het Sportgala van Noordenveld werd Remo uitgeroepen tot Sporttalent van het Jaar 2019. Hij liet Gijs Kamp en Wessel Hut hiermee achter zich.