‘Er is zoveel te zien daarboven, het lijkt donker, maar niets is minder waar’

Rodenaar Rutger Bus schrijft boek Nightscapes

RODEN – ‘Vorig jaar ben ik gevraagd om een lezing te geven op een fotografiebeurs. Toen ben ik benaderd of ik wel een boek wilde maken over nachtfotografie. Ik had daar wel oren naar. Kennis en materiaal was aanwezig. Ik heb een eigen website en ik geef workshops over dit onderwerp. Afgelopen maand mocht ik mijn eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het boekwerk draagt de naam Nightscapes, kent een oplage van 3200, telt 200 pagina’s en het wordt landelijk uitgegeven.’

Voor nachtfotografie hoef je niet naar het buitenland. Je kunt het met een relatief eenvoudige camera en statief doen. Nightscapes is een handboek waar tips en trucs in staan om in de nachtelijke uren aan de slag te gaan. Favoriete plekken om goede nachtfoto’s te maken zijn het Aekingazand bij Appelscha, het gebied Lauwersmeer of gewoon in de achtertuin, want dat kan ook gewoon. Naast vele – vaak spectaculaire foto’s van de sterrenhemel – staan in het boek veel praktische en technische benaderingswijzen om een goede nachtfoto te schieten. Er is een eigen website onder de naam www.rutgerbus.nl.

Rutger Bus: ‘Door dit boek wil ik mijn kennis over het vastleggen van de nachtelijke hemel op een speelse en begrijpelijke wijze delen. Vaak leggen we de camera weg als de zon achter de horizon is verdwenen. Dat is jammer, want er zoveel te zien daarboven, het lijkt donker, maar niets is minder waar. Wellicht inspireert Nightscapes en laat het zien dat je al snel een hele mooie fraaie foto van de nacht kunt maken. Probleem is vaak dat het in ons land op onvoldoende plekken echt goed donker is. De maan is een lastige hobbel, want die ontneemt het zicht op de verdere hemellichamen. Als het echt donker is kun je sterren in onze eigen Melkweg zien en kun je verder kijken. Zo heb ik het Andromedastelsel dat 2,5 miljoen lichtjaar verderop ligt ook gefotografeerd. Dat is een enorme afstand. Je kijkt dan terug in de tijd.’

Lichtvervuiling noemt Rutger Bus een serieus probleem. Het energiegebruik is veel en veel te veel, vertelt hij. Al valt dat het Noorden in vergelijking met de Randstad nog erg mee. In Nederland is het nergens meer echt goed donker. ‘Als ik op pad ga is dat meestal in de avonduren tussen 21.00 tot middernacht en soms langer. Eigenlijk zijn de maanden oktober en november het beste om buiten de nacht te fotograferen. Ook de achtertuin is prima geschikt. Zo heb ik daar een foto genomen van de Orionnevel. Omdat de aarde draait is het best wel eens ingewikkeld iets goed te vinden. Gaandeweg leer je dat ontdekken en ben je in staat om ook bewegende objecten als bijvoorbeeld een meteoriet, te fotograferen. Overigens wordt apparatuur steeds toegankelijker om aan te schaffen. Ik zie steeds meer mensen die in de nacht aan het fotograferen zijn. Zo was ik laatst op de Waddendijk om het Noorderlicht op de plaat te zetten, toen stonden daar best wel veel mensen.’

Alle ingrediënten voor goede nachtfoto’s komen in Nightscapes aanbod. Van visie tot voorbereiding, van uitvoering tot nabewerking. Inmiddels bezit hij duizenden foto’s. ‘Op pad gaan blijft het mooist. Je krijgt zo het idee wat er allemaal voor moois te zien is in ons universum.’