‘Er ligt hier voor vier ton aan bermonderhoud in de sloot’

‘Dossier Koelenweg’ blijft maar etteren

HUIS TER HEIDE – De Koelenweg in Huis ter Heide is al jaren een heikel punt. Het vormt een populair sluipweggetje voor verkeer van en naar Veenhuizen en de Asser wijk Kloosterveen. Al heel lang probeert de gemeente Noordenveld de weg veiliger te maken en sluipverkeer tegen te gaan. Wim Pastoor, inwoner van Huis ter Heide, gaf afgelopen week tegenover de fractie van Gemeentebelangen aan dat de maatregelen maar niet lijken te werken. ‘Dit gaat misschien al wel dertig jaar zo.’

Hij wordt er zo langzamerhand knap moe van om er telkens weer achteraan te moeten. Maar Wim Pastoor voelt zich zo met ‘zijn’ Huis ter Heide verbonden, dat hij toch op deze regenachtige woensdagavond aanschuift bij het fractieoverleg van Gemeentebelangen. In gesprek met raadslid Rikus Koopman (die op de hoogte is van de problemen aan de Koelenweg), lucht hij zijn hart. De laatste proef, die van een beweegbare paal, is hopeloos mislukt. ‘Die paal is namelijk kapot. Dat is ook niet zo gek, want als hij in de grond zit, dan rijden er zware trekkers overheen. Die paal ligt los in de grond en trilt dan vreselijk. Geen wonder dat hij kapot is.’

Een probleem is dat de Koelenweg intensief wordt gebruik, maar de weg niet breed genoeg is voor twee auto’s. Als gevolg worden de bermen al jaren kapot gereden. Een oplossing zou duur zijn, te duur. Er wordt gesproken over zes ton. Richard Veurman, die zelf nog werkte in de buitendienst van de gemeente, vindt dat overigens nog meevallen. ‘Als je kijkt wat je nu aan bermonderhoud kwijt bent, dan is zes ton investeren voor een structurele aanpak niet gek.’

Volgens Pastoor ligt er alleen dit jaar alweer voor duizenden euro’s in de berm. En in verloop van tijd zou er volgens hem al meer dan vier ton in de bermen gestoken zijn. ‘De problemen voeren nog terug naar vóór de herindeling’, aldus Pastoor, die aangeeft soms met jaloezie naar de gemeente Assen te kijken. ‘Er wordt in het dorp wel eens gezegd: waren we maar bij de gemeente Assen aangesloten in plaats van de gemeente Noordenveld. We zijn ook veel meer op Assen georiënteerd.’

Bovendien heeft de gemeente Assen volgens Pastoor laten zien hoe het wél kan. Zij werken namelijk onder andere met grasstenen, die aan weerskanten van de weg soelaas kunnen bieden. Niet alle inwoners van Huis ter Heide zijn daar echter blij mee. ‘Sommigen vrezen voor woongenot’, weet Pastoor, die het eigenlijk te zot voor woorden vindt dat de Koelenweg nog steeds zo’n probleem vormt. ‘Feitelijk hoeft de gemeente Noordenveld maar 1500 meter van de Koelenweg te onderhouden. Samen met het zandpad tegenover de kroeg, zijn dat de enige twee wegen in Huis ter Heide waar ze omkijken naar hebben. Maar op de Koelenweg wordt ’s winters niet gestrooid en in de zomer wordt de berm niet onderhouden. Dan moet ik zelf de paardenbloemen daar weghalen.’

Dit alles sterkt Pastoor in de gedachte dat Huis ter Heide beter bij Assen had kunnen komen. ‘Je wordt gewoon jaloers op Assen, hoe slecht het daar financieel ook gaat.’

‘Zoeken naar een oplossing’

Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld bevestigde dat de beweegbare paal waarmee een proef liep, het niet meer doet. ‘We zoeken nu naar een oplossing. Daarbij zijn we ook van een andere partij afhankelijk.’ Wekema gaf verder aan eerst de raad te willen informeren over de huidige stand van zaken. Dat zal morgen (26 februari) tijdens de raadsvergadering gebeuren.

Op de foto: de kruising tussen de Norgervaart en de Koelenweg.