‘Er moet ergens een gemeenschappelijke deler zijn, dat kan niet anders’

Koolmonoxide houdt ouders in de greep

RODEN – Op de achtergrond geraakt vanwege de coronacrisis, maar de zorgen zijn zeker niet weg. Voordat het coronavirus uitbrak kampten kinderen van onder andere OBS de Marke met langdurige hoofdpijn- en buikpijnklachten. Een aantal ouders vertrouwde het niet. Ze lieten hun kinderen bloedprikken in het ziekenhuis. Bij alle geteste kinderen werd een verhoogde koolmonoxidewaarde in het bloed vastgesteld. Onderzoek wees uit dat de Marke niet de oorzaak is, de school heeft namelijk geen gasaansluitingen. Ook Sportcentrum de Hullen, de gymnastieklocatie van meerdere scholen, werd onderzocht. Daar werden geen verhoogde koolmonoxidewaarden vastgesteld, wel kwam een ventilatieprobleem aan het licht.

Vader Jacob Slenema uit Roden is er niet gerust op. Hij liet zijn zoon testen na aanhoudende hoofd-en buikpijnklachten. “Hij is dit schooljaar al vier keer ziek uit school gekomen. Zo vaak hoofdpijn is niet normaal bij jonge kinderen. Via andere ouders wist ik dat onze zoon niet de enige was met klachten. Na bloedprikken in het ziekenhuis bleek hij een koolmonoxidewaarde van 2.2 in zijn bloed te hebben”, zegt Slenema die zich liet voorlichten door een arts. “Iedereen heeft een waarde tussen de 0 en 1, dat is normaal. Een waarde van 2 is meer dan goed voor je is, bij 4 laat het blijvende schade achter en bij 5 komen toxicologen in actie. Dat is de grens waarbij je je bewustzijn verliest. De waarden van andere geteste kinderen liggen tussen de 2.2 en 3.2, weet ik van hun ouders. Dat is zorgelijk.” Slenema dacht net als andere ouders dat de mogelijke oorzaak zou kunnen liggen bij Sportcentrum de Hullen, de gymnastieklocatie van de kinderen. Ook zou een medewerker van De Hullen ziek thuis zitten met klachten van dezelfde aard. “Na het onderzoek op de Marke is ook bij ons thuis getest op aanwezigheid van koolmonoxide. Alles bleek gelukkig in orde. Je gaat wel denken: waar komt het dán vandaan?”

Ventilatieprobleem

Manager sport en accommodaties Albert Dousma is op de hoogte van de onrust die heerst onder een aantal ouders. “We hebben direct onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk gecertificeerd bureau. Er bleek gelukkig geen enkele sprake van. Het kan bovendien ook helemaal niet, de verwarmingsinstallaties bevinden zich aan de buitenzijde van het pand. De sporthal wordt verwarmd middels verwarmingsbuizen. Wel hebben we een ventilatieprobleem wanneer er veel mensen tegelijk in de sporthal zijn. Daar wordt aan gewerkt. Ik weet dat een kind dat hier op de BSO zit ook klachten heeft. Ik wijt het aan ventilatie. De BSO kan de dakramen openzetten, maar dat doen ze niet. Wij zetten ze nu open.” De zieke medewerker is inmiddels weer aan het werk, zegt Dousma. “Hij bleek gevoelig voor onvoldoende ventilatie.”

De problematiek heeft ook de aandacht van OPO Noordenveld-directeur Han Sijbring. “De situatie op de Marke is bijzonder. Er vindt daar geen verbranding plaats, dus aanwezigheid van koolmonoxide kan simpelweg niet. Op een school in Peize speelt een ventilatieprobleem. Dat zijn de enige twee scholen waarvan ik weet dat er klachten zijn. Op dit moment zijn we in overleg met de GGD over ventilatie op scholen. Ventilatie op scholen is een groot probleem, weten we inmiddels. Op de Marke hebben we CO2-melders geplaatst. Leraren kunnen het niveau monitoren. Is de waarde te hoog, krijg je hoofdpijn. Op de school in Peize hebben we de installatie aangepast, daar is het CO2 niveau goed op peil. Het plan van aanpak van de GGD rondom ventilatie zullen we met alle schooldirecteuren bespreken.”

Serieus

Wethouder Jeroen Westendorp neemt het signaal serieus. De wethouder weet van de klachten, al heeft hij nog geen concrete vragen van ouders ontvangen. “De school en alle ruimtes in de Sporthal zijn uitvoerig getest. Daar is niets uitgekomen. Een belangrijke vraag is waar het dan wél vandaan komt. Als het school gerelateerd is moeten we het uitzoeken waarbij we ons moeten baseren op feiten. Ik begrijp de ongerustheid. Aan ouders zeg ik: zoek contact met ons op. Als er zorgen zijn, zijn wij bereid om te helpen.”

Jacob Slenema weet dat er nog veel meer kinderen met klachten rondliepen toen de scholen nog open waren, kinderen die niet getest zijn. “Door de uitbraak van het coronavirus kon er niet meer getest worden. Testen op koolmonoxide kan alleen in het ziekenhuis. Het wonderlijke is dat sinds de kinderen niet meer naar school gaan alle klachten over zijn. Na tien dagen verdwijnt koolmonoxide uit je bloed. Er moet ergens een gemeenschappelijke deler zijn, dat kan niet anders.”